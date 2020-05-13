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В общественном транспорте действует масочный режим

В общественном транспорте действует масочный режим

Сотрудницы новосибирского метрополитена начали обращаться к пассажирам с призывом купить маски.

Акция началась сегодня утром, 13 мая. По наблюдению корреспондента НГС, несколько сотрудниц метрополитена стояли перед рамками на станции метро «Площадь Маркса» и предлагали пассажирам надеть маски или купить их в кассе.

Сотрудники метро не пускают пассажиров без масок

Сотрудники метро не пускают пассажиров без масок

По информации источника в метрополитене, в метро определили список сотрудниц, которые в ближайшие три дня с 8 до 9 и с 16 до 17 часов должны «включить всё своё обаяние и убеждать пассажиров, что просто необходимо в метро ехать в маске».

В пресс-службе метрополитена объяснили, что сотрудники метро и так напоминают пассажирам про необходимость соблюдать масочный режим в общественном транспорте. За подробной информацией по нововведению попросили обратиться в пресс-центр мэрии — НГС направил запрос.

С сегодняшнего дня метрополитен работает до 00:00

С сегодняшнего дня метрополитен работает до 00:00

Сегодня пассажиры заметили, что перед кассами метрополитена выстраиваются очереди. Очевидцы говорят о том, что без маски в метро не пускают, а соблюдение дистанции в очереди — ответственность каждого человека.

На прошлой неделе новосибирский метрополитен начал продавать в кассах защитные маски — их цена для горожан оказалась в 10 раз выше закупочной.

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новосибирский метрополитенмасочный режим в общественном транспорте
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