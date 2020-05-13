Сотрудницы новосибирского метрополитена начали обращаться к пассажирам с призывом купить маски.
Акция началась сегодня утром, 13 мая. По наблюдению корреспондента НГС, несколько сотрудниц метрополитена стояли перед рамками на станции метро «Площадь Маркса» и предлагали пассажирам надеть маски или купить их в кассе.
По информации источника в метрополитене, в метро определили список сотрудниц, которые в ближайшие три дня с 8 до 9 и с 16 до 17 часов должны «включить всё своё обаяние и убеждать пассажиров, что просто необходимо в метро ехать в маске».
В пресс-службе метрополитена объяснили, что сотрудники метро и так напоминают пассажирам про необходимость соблюдать масочный режим в общественном транспорте. За подробной информацией по нововведению попросили обратиться в пресс-центр мэрии — НГС направил запрос.
Сегодня пассажиры заметили, что перед кассами метрополитена выстраиваются очереди. Очевидцы говорят о том, что без маски в метро не пускают, а соблюдение дистанции в очереди — ответственность каждого человека.
На прошлой неделе новосибирский метрополитен начал продавать в кассах защитные маски — их цена для горожан оказалась в 10 раз выше закупочной.