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Горячая вода в домах есть, хотя обещали, что её отключат

Горячая вода в домах есть, хотя обещали, что её отключат

Новосибирцев предупредили о сезонном отключении горячей воды, связанном с испытаниями теплосетей. Однако многие жители города заметили, что ничего особо не изменилось.

— Живу на Каменской, в пятиэтажке. На майских праздниках на подъездах появилось объявление с предупреждением, что с 10 мая на две недели отключат горячую воду. Уже 12 число — из крана продолжает течь горячая вода. Я, конечно, очень рада, но каждое утро с содроганием и надеждой проворачиваю кран, очень рассчитывая на то, что у СГК что-то пошло не так, и опрессовок больше никогда не будет, — написала в редакцию читательница.

То же самое заметил ещё один житель Новосибирска Михаил Мезенцев. Однако, по его словам, температура «горячей» воды значительно снизилась.

— Вода из крана с горячей водой продолжает течь с тем же давлением, по ощущениям или чуть ниже, но в это же время с температурой значительно ниже нормативной, из чего вытекает первый вопрос: каким образом проводятся испытания если ничего не изменилось кроме снижения температуры воды? Разумеется, при необходимости воспользоваться горячей водой, холодная не открывается в принципе, из-за отсутствия необходимости, так как температура горячей воды всего 41°С. Очевидно, что в данной ситуации, при использовании горячей воды её расход существенно возрастает, что разумеется отразится на показаниях счётчика, — написал он на своей странице в Facebook.

В СГК объяснили, с чем связана такая задержка в отключении и что делать, чтобы расчёт показаний был верный.

— Сегодня по зоне испытаний ПНС-10 от ТЭЦ-5 (часть Центрального округа, Дзержинского и Октябрьского районов) ещё подавалась горячая вода потребителям. Через систему теплообменников на центральных тепловых пунктах в домах шло охлаждение сетевой воды до температуры 40 оС. Температура горячей воды понижается за счёт того, что теплоноситель постепенно охлаждается. Период охлаждения теплоносителя с определённого момента — как правило, при температуре 60 градусов, а горячей воды 50 оС исключается из расчётов между СГК и управляющей компанией дома. Задача УК– исключить этот период из расчётов к оплате по каждой квартире, — рассказали в пресс-службе СГК.

На прошлой неделе власти рассказали, какие улицы в первую очередь попадут под испытания теплосетей.

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Отключение водыСГК
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