То же самое заметил ещё один житель Новосибирска Михаил Мезенцев. Однако, по его словам, температура «горячей» воды значительно снизилась.

— Вода из крана с горячей водой продолжает течь с тем же давлением, по ощущениям или чуть ниже, но в это же время с температурой значительно ниже нормативной, из чего вытекает первый вопрос: каким образом проводятся испытания если ничего не изменилось кроме снижения температуры воды? Разумеется, при необходимости воспользоваться горячей водой, холодная не открывается в принципе, из-за отсутствия необходимости, так как температура горячей воды всего 41°С. Очевидно, что в данной ситуации, при использовании горячей воды её расход существенно возрастает, что разумеется отразится на показаниях счётчика, — написал он на своей странице в Facebook.

В СГК объяснили, с чем связана такая задержка в отключении и что делать, чтобы расчёт показаний был верный.

— Сегодня по зоне испытаний ПНС-10 от ТЭЦ-5 (часть Центрального округа, Дзержинского и Октябрьского районов) ещё подавалась горячая вода потребителям. Через систему теплообменников на центральных тепловых пунктах в домах шло охлаждение сетевой воды до температуры 40 оС. Температура горячей воды понижается за счёт того, что теплоноситель постепенно охлаждается. Период охлаждения теплоносителя с определённого момента — как правило, при температуре 60 градусов, а горячей воды 50 оС исключается из расчётов между СГК и управляющей компанией дома. Задача УК– исключить этот период из расчётов к оплате по каждой квартире, — рассказали в пресс-службе СГК.