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В пандемию авиакомпании несут колоссальные потери

В пандемию авиакомпании несут колоссальные потери

Объем авиаперевозок и пассажирооборот российских авиакомпаний значительно снизился за апрель этого года. Эта тенденция не обошла и авиакомпанию S7 Airlines.

— В апреле 2020-го авиакомпания «Сибирь» перевезла 213,9 тысячи пассажиров. С 2020 года S7 Group объединила свои компании — «Сибирь» и «Глобус». По сравнению с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на 78,9%, — сообщается на сайте «Росавиации».

За аналогичный период снижение пассажиропотока авиакомпании «Аэрофлот» составило 95,2%, авиакомпании «ЮТэйр» — 89,4%, авиакомпании «Россия» — 92,2%.

За первые четыре месяца 2020 года перевезено 24,1 миллиона пассажиров, что на 29,5% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

Ранее в S7 сообщили, что некоторых пассажиров, вылетающих из Новосибирска, будут бесплатно тестировать на коронавирус.

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Коронавирус в НовосибирскеавиаперевозкиS7 Airlanes
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