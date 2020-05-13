Объем авиаперевозок и пассажирооборот российских авиакомпаний значительно снизился за апрель этого года. Эта тенденция не обошла и авиакомпанию S7 Airlines.

— В апреле 2020-го авиакомпания «Сибирь» перевезла 213,9 тысячи пассажиров. С 2020 года S7 Group объединила свои компании — «Сибирь» и «Глобус». По сравнению с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на 78,9%, — сообщается на сайте «Росавиации».

За аналогичный период снижение пассажиропотока авиакомпании «Аэрофлот» составило 95,2%, авиакомпании «ЮТэйр» — 89,4%, авиакомпании «Россия» — 92,2%.