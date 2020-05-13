Во вторник, 12 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 55 новых случаях заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено уже 1226 заболевших, 338 из которых поправились, а 16 умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:

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дневник новосибирца с коронавирусом — он рассказал о том, через что ему пришлось пройти, чтобы поправиться;

ещё один человек с COVID-19 скончался в Новосибирске. На этот раз женщина. Это уже 16-й летальный случай;

власти решили открыть парки и скверы, но не все;

из-за пандемии авторынок России пережил колоссальное падение: продажи снизились втрое;

жительница Мадрида рассказала, как Италия выходила из карантина и почему полтора месяца самоизоляции изменили её жизнь;

за сутки в России выявлено 10 899 заболевших коронавирусом. Наша страна вышла на второе место в мире по количеству заболевших;

в больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ. Есть погибшие;

бизнесмены рассказали, как относятся к предложению Путина простить зарплатные кредиты;

в Москве решили использовать плазму выздоровевших пациентов для лечения больных коронавирусом. Будут ли делать так в Новосибирске;

колонка журналиста НГС о том, почему Путин отменил режим нерабочих дней;

девушка ходила на работу, соблюдая все меры предосторожности, но всё равно заразилась COVID-19. Здесь её история;

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