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338 человек выписали из больницы

338 человек выписали из больницы

Во вторник, 12 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 55 новых случаях заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено уже 1226 заболевших, 338 из которых поправились, а 16 умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:

  • ещё один человек с COVID-19 скончался в Новосибирске. На этот раз женщина. Это уже 16-й летальный случай;
  • власти решили открыть парки и скверы, но не все;
  • в больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ. Есть погибшие;
  • девушка ходила на работу, соблюдая все меры предосторожности, но всё равно заразилась COVID-19. Здесь её история;
  • над Новосибирской областью частный самолёт вывел фразу: «А где все?».

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Коронавирус в Новосибирске
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