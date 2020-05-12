Вечером во вторник, 12 мая, в Калининском районе Новосибирска столкнулись «Ниссан-Марч» и грузовик «Ниссан-Дизель». Авария произошла в 21:40.

— В районе дома № 100 по улице Богдана Хмельницкого женщина-водитель 1987 года рождения, двигаясь на автомобиле «Ниссан-Марч» со стороны торгового центра «Колорлон» в сторону улицы Объединения, совершила столкновение с грузовиком «Ниссан-Дизель» под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Тайгинской в сторону улицы Писемского. В результате данного происшествия пострадал пассажир легкового автомобиля, ребёнок 3 лет, — сообщили в Госавтоинспекции города Новосибирска.