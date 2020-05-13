Каждую неделю по средам мы будем публиковать очередную историю из жизни городского малого бизнеса. Это не будут глянцевые истории успеха, но это будут материалы про людей, которые нашли себе занятие по душе и развивают его несмотря ни на что.

Если вы хотите поделиться историей маленького, но самого большого дела в вашей жизни, напишите нам на редакционную почту НГС news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру +7 923 157-00-00.

А пока почитайте про необычное кафе в старом автобусе в Архангельске — его владелец выкупил теплый ламповый ЛиАЗ и за три года превратил его в кофейню. Или про производство органайзеров для документов в Екатеринбурге — его основательницы ради своего дела бросили работу в IT и потратили на запуск 400 тысяч рублей. У нас есть история продавца одежды и тканей в Новосибирске — она началась с крупного пожара на местном рынке, в котором герой потерял свою предыдущую работу. А на Урале уроженка местного села Малый Турыш строит в нем целую карамельную фабрику.

