В 2020 году по всем ударили пандемия и кризис. И если большой бизнес лишь качнуло, то малому досталось больше всех. Сегодня мы считаем важным поддержать местных предпринимателей, поэтому запускаем проект «Маленький, но гордый бизнес». Если у вас есть свое дело, поделитесь с нами, как вы его создавали и как переживаете нынешние трудные времена.
Мы расскажем о мотивации, успехах и провалах владельцев небольших компаний. Кофейни, коворкинги, сыроварни, кузницы и даже карамельные фабрики — сфера интересов городских предпринимателей невероятно широка. А главное — их услуги и продукция пользуются стабильным спросом и дают значительную часть налогов в региональные бюджеты. От микробизнеса зависит, насколько комфортно жить в городе и в каждом его районе.
Каждую неделю по средам мы будем публиковать очередную историю из жизни городского малого бизнеса. Это не будут глянцевые истории успеха, но это будут материалы про людей, которые нашли себе занятие по душе и развивают его несмотря ни на что.
Если вы хотите поделиться историей маленького, но самого большого дела в вашей жизни, напишите нам на редакционную почту НГС news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру +7 923 157-00-00.
А пока почитайте про необычное кафе в старом автобусе в Архангельске — его владелец выкупил теплый ламповый ЛиАЗ и за три года превратил его в кофейню. Или про производство органайзеров для документов в Екатеринбурге — его основательницы ради своего дела бросили работу в IT и потратили на запуск 400 тысяч рублей. У нас есть история продавца одежды и тканей в Новосибирске — она началась с крупного пожара на местном рынке, в котором герой потерял свою предыдущую работу. А на Урале уроженка местного села Малый Турыш строит в нем целую карамельную фабрику.