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Несмотря на атаки хакеров, в онлайн-акции приняли участие больше 430 тысяч человек

Несмотря на атаки хакеров, в онлайн-акции приняли участие больше 430 тысяч человек

Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта. Об этом сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской во время пресс-конференции онлайн 12 мая.

— Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что этот перечень будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник, — заявил Хуторской.

Атаки хакеров начались ранним утром 9 мая. С 6 до 9 утра (мск) на сайт поступило более 90 миллионов запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы, а сайт акции оказался под угрозой отключения и некоторое время был недоступен для пользователей.

Как рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, служба безопасности отладила процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

— 646 уникальных IP-адресов использовали для атак, где-то 64% — это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% — территория Северной Америки и 3% — Азии. Были атаки и с территории РФ, — уточнила Цунаева.

В 11:00 (мск) произошла еще одна масштабная атака аналогичной мощности на сайт трансляции шествия, но серьезно на работоспособность сайта она не повлияла.

В этом году из-за эпидемиологической обстановки общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла онлайн. Всего на участие в ней поступило около 3 миллионов заявок.

В то же время прокуратура Челябинска разбирается с публикацией фотографии Адольфа Гитлера в проекте «Имена героев» в эфире местной ТРК. Снимок фюрера отправил 16-летний подросток. Он уже объяснил причины своего поступка.

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9 МаяДень Победы«Бессмертный полк»
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