



Если вы пилот этого самолета или знаете, как с ним связаться, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

«Где все?» уже не первый раз фигурирует в новостях — 1 мая жительница Новосибирска в пять утра вышла на перекресток с плакатом, на котором была выведена похожая фраза.

