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Автором надписи, появившейся над Колыванским районом, стал владелец частного самолета

Автором надписи, появившейся над Колыванским районом, стал владелец частного самолета

Фраза «А где все?» появилась в небе над Новосибирской областью сегодня днем, 12 мая. По данным сервиса Flightradar24, пилот спортивного легкого одномоторного самолета в течение часа выводил эту фразу неподалеку от Новосибирска над Колыванским районом.

Актуальный вопрос для людей на самоизоляции

Актуальный вопрос для людей на самоизоляции


Если вы пилот этого самолета или знаете, как с ним связаться, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

«Где все?» уже не первый раз фигурирует в новостях — 1 мая жительница Новосибирска в пять утра вышла на перекресток с плакатом, на котором была выведена похожая фраза.

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пилот самолетаавиация
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