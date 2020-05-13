«Не дай бог сюда попасть»: история сибирячки с коронавирусом — она уже 28 дней лежит в больнице

Сибирячка ведёт свой блог в соцсетях и описывает, что с ней происходит. В одном из своих постов она обратилась к подписчикам:





— Сдружились с соседями: тут у каждого своя история. Каждый из них находится здесь уже много дней, кого-то переводили много раз. Рассказывают, как болеют их родственники, где лежат и что там происходит. И, уж поверьте, ничего хорошего. Кто-то умер, кто-то в реанимации лежит. Знаете, после лечения страдают внутренние органы, новые болячки появляются. Меня сильно бесят те люди, которые пишут, что всё это фигня, вируса нет, обычный грипп, раздули, размусолили... Не спорю, у кого-то протекает в лёгкой форме, кому-то повезло — бессимптомно, но есть живые примеры того, как люди страдают, им больно, появляются новые заболевания, хотя до этого они были абсолютно здоровы. Не дай бог сюда попасть. Лежат по 2–3 недели, а может и больше... Анализы теряются или делаются по 3–4–9 дней... Ситуация тяжёлая.

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