«Не дай бог сюда попасть»: история сибирячки с коронавирусом — она уже 28 дней лежит в больнице

Мы продолжаем рассказывать истории заболевших коронавирусом жителей Новосибирска. Среди 1226 зараженных — Ирина (имя изменено). Девушка почти месяц находится в больнице, куда попала с небольшой температурой и неприятными ощущениями в области легких. Сибирячка поделилась, какие ещё симптомы у неё были, рассказала о первом отрицательном анализе на COVID-19 и о том, как выстроен процесс лечения в новосибирских ковид-больницах.
Кратко рассказываем её историю в этом видео:
Как она попала в больницу
У Ирины на протяжении двух недель держалась температура 37,2 и давило в груди: «Как будто я чувствовала лёгкие». После вызова врача девушку на скорой увезли в инфекционку. Там её положили в общую палату для пациентов с подозрением на коронавирус и взяли анализ. Первый тест (его пришлось ждать несколько дней) оказался отрицательным, а вот у её соседки по палате — положительным. До того, как стали известны результаты анализов, женщины провели в одной палате четыре дня.
Несмотря на отрицательный результат, самочувствие девушки ухудшалось — через некоторое время температура подскочила до 38,5. Ей сделали повторный тест, результат оказался сомнительным, и уже третий тест показал заражение коронавирусом. Ирину поместили в одиночный бокс, окна которого не открывались, а входную дверь закрыли с обратной стороны. Спустя пару дней её вновь перевели в другую палату — уже на двух человек.
«После лечения страдают внутренние органы»
На данный момент девушка находится в другой больнице — её лечение длится уже 28 дней. Сейчас у Ирины остаются несколько симптомов — слабость и температура.
Сибирячка ведёт свой блог в соцсетях и описывает, что с ней происходит. В одном из своих постов она обратилась к подписчикам:
— Сдружились с соседями: тут у каждого своя история. Каждый из них находится здесь уже много дней, кого-то переводили много раз. Рассказывают, как болеют их родственники, где лежат и что там происходит. И, уж поверьте, ничего хорошего. Кто-то умер, кто-то в реанимации лежит. Знаете, после лечения страдают внутренние органы, новые болячки появляются. Меня сильно бесят те люди, которые пишут, что всё это фигня, вируса нет, обычный грипп, раздули, размусолили... Не спорю, у кого-то протекает в лёгкой форме, кому-то повезло — бессимптомно, но есть живые примеры того, как люди страдают, им больно, появляются новые заболевания, хотя до этого они были абсолютно здоровы. Не дай бог сюда попасть. Лежат по 2–3 недели, а может и больше... Анализы теряются или делаются по 3–4–9 дней... Ситуация тяжёлая.
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Если вы знаете заболевших коронавирусной инфекцией, умерших от неё или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.