30-градусное пекло: как Новосибирск справляется с изнуряющей жарой и коронавирусом (онлайн-хроника)

Наступил второй рабочий день этой короткой майской недели. Он совершенно точно запомнится летней жарой (накануне синоптики пообещали пекло до +35 градусов и никаких осадков), а вот сокращением или, наоборот, увеличением числа больных коронавирусом — станет известно позже, когда свою статистику озвучит оперштаб. Накануне, 12 мая, появились данные о новой смерти от COVID-19 — это уже 16-я жертва коронавируса в нашем регионе.



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