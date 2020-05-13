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30-градусное пекло: как Новосибирск справляется с изнуряющей жарой и коронавирусом (онлайн-хроника)

Рассказываем, сколько людей заболели ковидом за сутки, и как горожане соблюдают режим самоизоляции

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Увеличится ли число случаев коронавируса в нашем регионе? Или станет известно о снижении числа больных?

Увеличится ли число случаев коронавируса в нашем регионе? Или станет известно о снижении числа больных?

Наступил второй рабочий день этой короткой майской недели. Он совершенно точно запомнится летней жарой (накануне синоптики пообещали пекло до +35 градусов и никаких осадков), а вот сокращением или, наоборот, увеличением числа больных коронавирусом — станет известно позже, когда свою статистику озвучит оперштаб. Накануне, 12 мая, появились данные о новой смерти от COVID-19 — это уже 16-я жертва коронавируса в нашем регионе.

Мы продолжаем вместе с вами следить за жизнью новосибирцев в этот непростой период. Давайте рассказывать друг другу о том, что происходит в нашем городе — ждём ваших фото, видео и рассказов на наш редакционный номер +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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статитстикакоронавирус в Новосибирскеаномальная жара
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