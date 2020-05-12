Ищем красоток в купальниках: присылайте фото, как вы загораете в 30-градусное пекло

В Новосибирске на этой неделе будет аномальная жара: в городе воздух прогреется до +30 градусов, а в регионе — до +35. Самое время, чтобы поехать загорать (тем более в Новосибирской области как раз разрешили гулять парами).

Где вы загораете в этом мае? Как отдыхаете? Присылайте свои фотографии в купальниках в редакцию НГС — в субботу, 16 мая, мы запустим конкурс с самыми-самыми классными фото (уверены, что выбрать их будет сложно, ведь все женщины — прекрасны).

Фото ждём на почту e.evstafyeva@iportal.ru или на телефон +7 982 781-74-07 (WhatsApp, СМС, Telegram), и обязательно расскажите немного о себе (имя, фамилия, возраст, профессия).