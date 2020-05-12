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Стиль и красота Конкурс

Ищем красоток в купальниках: присылайте фото, как вы загораете в 30-градусное пекло

Фотографии на конкурс принимаем с 12 по 15 мая. В субботу стартует голосование за самую-самую

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Одни загорают на даче, другие принимают солнечные ванны на балконе, другие едут на пустынный берег Обского моря. А вы где отдыхаете в этом непростом мае?

Одни загорают на даче, другие принимают солнечные ванны на балконе, другие едут на пустынный берег Обского моря. А вы где отдыхаете в этом непростом мае?

В Новосибирске на этой неделе будет аномальная жара: в городе воздух прогреется до +30 градусов, а в регионе — до +35. Самое время, чтобы поехать загорать (тем более в Новосибирской области как раз разрешили гулять парами).

Где вы загораете в этом мае? Как отдыхаете? Присылайте свои фотографии в купальниках в редакцию НГС — в субботу, 16 мая, мы запустим конкурс с самыми-самыми классными фото (уверены, что выбрать их будет сложно, ведь все женщины — прекрасны).

Фото ждём на почту e.evstafyeva@iportal.ru или на телефон +7 982 781-74-07 (WhatsApp, СМС, Telegram), и обязательно расскажите немного о себе (имя, фамилия, возраст, профессия).

Пока вы можете посмотреть на 10 горячих фото с пляжей, которые уже успели сделать новосибирцы.

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