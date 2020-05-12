12 мая в реанимации больницы Святого Георгия произошел пожар, в котором погибли пять человек. Как сообщает «Фонтанка», загорелся аппарат искусственной вентиляции легких, сделанный на Уральском приборостроительном заводе.
В конце апреля больница и завод, который входит в госкорпорацию «Ростех», заключили контракт на поставку 237 аппаратов искусственной вентиляции легких марки «Авента-М». Цена контракта — 441 млн рублей, цена за одну единицу товара составляет 1 млн 862 тысячи рублей. До конца расследования больница отказалась пользоваться аппаратами этой марки.
Аналогичное ЧП произошло вечером 9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого. Тогда в течение 30 минут из больницы, где лечат людей с коронавирусом, эвакуировали 295 человек. Одна пациентка погибла. Причиной пожара стала неисправность в аппарате ИВЛ, сообщает РБК. При этом источники ТАСС заявляют, что аппараты в горевшей больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге изготовлены одним заводом.
Представитель Уральского приборостроительного завода подтвердил, что они поставляли аппараты ИВЛ в Петербург.
— Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие.
Буквально несколько дней назад на завод в Екатеринбурге приезжал министр торговли и промышленности России Денис Мантуров, чтобы осмотреть линию производства и наградить лучших сотрудников. Сегодня Уральский приборостроительный завод работает в три смены, еще в конце марта правительство экстренно выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку этого оборудования для больниц, большая часть денег по госконтракту ушла УПЗ. К концу июля завод должен произвести 6 711 аппаратов ИВЛ. Когда все российские больницы обеспечат аппаратами ИВЛ, уральскую медтехнику повезут за границу. В очереди 45 стран.
Помимо неисправности аппаратов, рассматриваются и другие версии ЧП в больницах. Среди них возгорание личных вещей, короткое замыкание или неисправность медицинского оборудования.