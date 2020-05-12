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Ребёнка не удалось спасти

Ребёнка не удалось спасти

Следователи разбираются в гибели 9-летнего мальчика в одном из водоёмов в Тогучине. Ребёнок утонул 10 мая, когда играл с друзьями.

— Предварительно установлено, что малолетний ребенок находился в гостях у своего дедушки. В послеобеденное время мальчик вместе со своими друзьями решил прокатиться на велосипедах. Они приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В какой-то момент 9-летний мальчик поскользнулся, упал в воду и стал тонуть. Дети испугались и побежали за взрослыми. В ходе проведения поисковых мероприятий тело ребенка было извлечено из водоема, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас проводится доследственная проверка — судебно-медицинская экспертиза уже назначена.

Сегодня также стало известно, что в Новосибирске в котловане «Левая Обь» утонул мужчина — тело из воды достали спасатели. В Новосибирске самым опасным водоёмом считается котлован на Юго-Западном: в прошлые годы в нём часто тонули люди. Но это не мешает жителям города продолжать купаться там — в этом году они начали опасное развлечение уже в середине апреля.

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утонул ребенокследователиСУ СК РФ по Новосибирской области
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