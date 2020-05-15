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10 мест в Новосибирске для крутых фотосессий в цветущих яблонях (как позировать — показывает красавчик)

Где сделать красивые кадры для своего Instagram? Рассказываем о популярных и секретных местах

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Наш коллега — смм-редактор Ян Дегтярёв (главный по всем соцсетям НГС) — согласился показать, какие фотографии в яблонях можно сделать

Наш коллега — смм-редактор Ян Дегтярёв (главный по всем соцсетям НГС) — согласился показать, какие фотографии в яблонях можно сделать

На этой неделе новосибирцы активно фотографируются в цветущих яблонях, а для тех, кто ещё не успел сделать красивые кадры на память о странном мае 2020-го, мы составили специальную карту — теперь вы будете знать, куда ехать на выходных за стильными фото.

В этом году яблони зацвели раньше (например, посмотрите на 2018 год, когда они порадовали своим цветением только в последний день весны), чем обычно — уже с самого начала мая.

Большой популярностью пользуется дерево с розовыми цветами на Морском проспекте

Большой популярностью пользуется дерево с розовыми цветами на Морском проспекте

На карте указаны как самые популярные места для фотосессий, например, ботсад в Академгородке или площадь Ленина, так и не такие распространённые — яблони с розовыми цветами на улице Громова и необычные небольшие деревья в микрорайоне «Европейский берег», которые издалека похожи на белое облако.

Выбирайте, куда съездить на выходных

Несмотря на то, что фон на таких фотосессиях один, можно выбирать разное освещение&nbsp;

Несмотря на то, что фон на таких фотосессиях один, можно выбирать разное освещение 

Эта яблоня находится в сквере возле института водного транспорта

Эта яблоня находится в сквере возле института водного транспорта

Бонус к такой съёмке — приятный аромат яблонь

Бонус к такой съёмке — приятный аромат яблонь

А когда съёмка закончится, можно просто отдохнуть в тени деревьев и насладиться моментом (или устроить небольшой пикник!)

А когда съёмка закончится, можно просто отдохнуть в тени деревьев и насладиться моментом (или устроить небольшой пикник!)

Одна из многочисленных яблонь «Европейского берега», но уже более «взрослая»

Одна из многочисленных яблонь «Европейского берега», но уже более «взрослая»

Огромное цветущее дерево в ботсаду

Огромное цветущее дерево в ботсаду

В прошлом году яблони зацвели в середине мая

В прошлом году яблони зацвели в середине мая

Ранее мы собрали для вас самые красивые кадры этой весны, когда в Новосибирске только начали распускаются листья — посмотрите и расслабьтесь.

Кроме того, в Новосибирске есть место, где живёт вечная весна (а за ней присматривает одна кошка).

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