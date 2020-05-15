10 мест в Новосибирске для крутых фотосессий в цветущих яблонях (как позировать — показывает красавчик)

На этой неделе новосибирцы активно фотографируются в цветущих яблонях, а для тех, кто ещё не успел сделать красивые кадры на память о странном мае 2020-го, мы составили специальную карту — теперь вы будете знать, куда ехать на выходных за стильными фото.
В этом году яблони зацвели раньше (например, посмотрите на 2018 год, когда они порадовали своим цветением только в последний день весны), чем обычно — уже с самого начала мая.
На карте указаны как самые популярные места для фотосессий, например, ботсад в Академгородке или площадь Ленина, так и не такие распространённые — яблони с розовыми цветами на улице Громова и необычные небольшие деревья в микрорайоне «Европейский берег», которые издалека похожи на белое облако.
Выбирайте, куда съездить на выходных
Ранее мы собрали для вас самые красивые кадры этой весны, когда в Новосибирске только начали распускаются листья — посмотрите и расслабьтесь.
Кроме того, в Новосибирске есть место, где живёт вечная весна (а за ней присматривает одна кошка).