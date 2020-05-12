Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров сделал впечатляющее видео — он показал, как выглядит с высоты Новосибирский театр оперы и балета с новой подсветкой.

1500 световых приборов, которые обошлись театру в 416 миллионов рублей вместе с монтажом, начали устанавливать в начале мая, а аукцион на поиск подрядчика провели ещё в январе.



— Мы реализуем уникальный световой проект, это 1500 уникальных приборов, которые позволят делать со зданием фантастические вещи. Не хочу сейчас открывать все секреты, но очень надеюсь, что после этого городу будет просто стыдно не начать изменять хотя бы в центре городскую среду, — говорил ранее художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман в интервью НГС.