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Новосибирец сделал видео с новой подсветкой Оперного театра

Новосибирец сделал видео с новой подсветкой Оперного театра

Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров сделал впечатляющее видео — он показал, как выглядит с высоты Новосибирский театр оперы и балета с новой подсветкой.

1500 световых приборов, которые обошлись театру в 416 миллионов рублей вместе с монтажом, начали устанавливать в начале мая, а аукцион на поиск подрядчика провели ещё в январе.

— Мы реализуем уникальный световой проект, это 1500 уникальных приборов, которые позволят делать со зданием фантастические вещи. Не хочу сейчас открывать все секреты, но очень надеюсь, что после этого городу будет просто стыдно не начать изменять хотя бы в центре городскую среду, — говорил ранее художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман в интервью НГС.

Пока подсветка работает в тестовом режиме

Видеоролик длится чуть более одной минуты, за это время камера фотографа несколько раз облетает театр и показывает светящийся в огнях купол. В кадр также попадает ночная панорама центра Новосибирска.

Накануне 9 Мая над зданием Новосибирского театра оперы и балета взвилось красное Знамя Победы — в семи кадрах мы рассказывали, как проходил монтаж знамени. А 9 Мая мы публиковали видео с авиапарада, который пронёсся над городом: его автор показал с необычного ракурса летящие самолёты и вертолёты.

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НОВАТподсветка зданий
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