В Новосибирске пропала 17-летняя девушка — Алина Литвинова вчера, 11 мая, приехала за документами в Новосибирский политехнический колледж и пропала.
— Около 12:00 она ушла с территории Новосибирского политехнического колледжа на улице Российская, 3, в Советском районе и до настоящего момента её местонахождение не установлено, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе поискового отряда «Маяк».
Приметы девушки: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, длиной до плеч, собраны в шишку, глаза зеленые.
Алина Литвинова носит очки и была одета в темную футболку, синие джинсы и розовые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, пожалуйста, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–09–11, или в редакцию по телефону 8 923 157–00–00.
В конце апреля волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске возобновили активные поиски пропавшего известного учёного Геннадия Кулакова — его не могут найти несколько месяцев. 88-летний сотрудник Института горного дела 3 марта около 17:00 вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой. О нём до сих пор ничего не известно.