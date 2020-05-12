Алина Литвинова носит очки и была одета в темную футболку, синие джинсы и розовые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, пожалуйста, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–09–11, или в редакцию по телефону 8 923 157–00–00.

В конце апреля волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске возобновили активные поиски пропавшего известного учёного Геннадия Кулакова — его не могут найти несколько месяцев. 88-летний сотрудник Института горного дела 3 марта около 17:00 вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой. О нём до сих пор ничего не известно.