«Времени и нервов было потрачено много»: сибирячка рассказала, как возвращала деньги за билеты в Сеул

Сибирячка Александра потратила почти 2 месяца на то, чтобы вернуть деньги за билеты из Новосибирска в Сеул и обратно. Поездка отменилась из-за пандемии коронавируса в мире и прекращении полётов между странами.
Авиакомпания S7 несколько раз переносила дату выплаты денег, а затем Александра получила сертификат на перелёт, о котором не просила.
Что Александра рассказала НГС
— Как только официально объявили о возможности оформить возврат по отменённым рейсам, я 18 марта через личный кабинет на сайте оформила возврат денежных средств (ни о каких сертификатах тогда речи не шло в принципе). Мне пришло письмо, что деньги вернутся в течение 15 дней, — объяснила Александра.
Когда этот срок стал заканчиваться, чат-бот написал, что срок возврата увеличили на 30 дней.
— Когда к концу подходил и этот срок, я решила посмотреть на сайте информацию. Наткнулась на огромное количество негативных отзывов о том, что деньги не возвращают и предлагают сертификаты. В личном кабинете действительно появилась такая кнопка, но у меня уже был оформлен возврат денег, я ничего не нажимала, — рассказывает сибирячка.
Александра на всякий случай написала в группе отзыв о том, что не согласна на сертификат и хочет вернуть деньги за билеты. Тогда ей ответили, что срок обработки продлили на 60 дней.
29 апреля Александре прислали письмо с предложением оформить сертификат. Тогда она позвонила на горячую линию, чтобы от него отказаться. Оператор сообщил ей, что это альтернативное предложение.
— В личном кабинете моё бронирование было уже в архиве. И 30 апреля мне присылают сертификат! — говорит Александра.
После этого она начала звонить в контактный центр, но ей рекомендовали отправлять письма на электронную почту для служебного разбирательства.
— И тут, внимание, письма с моего адреса электронной почты перестали проходить. Штуки 3 оформленных заявки в контактный центр, сотрудники каждый раз их не могут найти, — рассказывает Александра.
После этого одна из заявок Александры дошла, но ей сообщили, что она просила оформить сертификат. При этом, по словам Александры, другая сотрудница контактного центра видела, что заявка была на получение денег за билеты.
— Я им писала несколько раз о том, что в момент присвоения сертификата была на работе. У меня пропускная система, я это всё могу подтвердить. Я у них запрашивала IP-адрес, с которого было совершено данное действие, поскольку это был бы не мой IP-адрес. Они сначала мне отказывались предоставить эту информацию. Потом несколько дней была пауза. И 9 мая они мне прислали чек на возврат, и 10 мая ночью они мне вернули деньги, — рассказала об окончании этой истории Александра.
Деньги за билеты вернули почти в полном объеме, только списали небольшую комиссию.
— Времени и нервов было потрачено очень много, — добавила Александра.
Что говорит S7
НГС направлял запрос в авиакомпанию S7, чтобы прояснить ситуацию возвратом денег за билеты.
— Возврат полной стоимости авиабилета на сертификат — это самый оперативный способ оформления возврата для пассажиров S7 Airlines, поэтому он предлагается в первую очередь. В знак благодарности за понимание путешественников на сертификат начисляется +10% к изначальной стоимости услуг, — ответила пресс-служба авиакомпании.
Сертификат можно использовать в течение одного года. Дата перелёта может быть любой из доступных.
— В то же время можно оставить заявку на классический возврат средств. К сожалению, из-за высокой загрузки контактного центра это займет больше времени, чем обычно: обращения рассматриваются в порядке приоритета по предполагаемой дате вылета, — добавили в авиакомпании.
На момент подготовки материала в группе авиакомпании были и другие жалобы на возврат денег за билеты.
Александра рассказала, что когда получила сертификат, то на нём действительно была сумма на 10% больше стоимости билетов.
— Мне этот сертификат в принципе не нужен был. Самое интересное, что у них срок действия сертификата — 1 год. Дальше не понятно, что будет. Это очень странные условия для меня как для пользователя, — говорит она.
А вам было сложно вернуть деньги за неиспользованные билеты? Может быть, вы столкнулись с необходимостью возвращать деньги за другие услуги, которые стали невозможны из-за пандемии? Расскажите об этом нашей редакции по телефону +7 982 781–74–07 (WhatsApp, СМС, Telegram) или на почту e.evstafyeva@iportal.ru.
Несмотря на то, что границы закрыты, новосибирцы планируют свой отпуск. Обозреватель НГС поговорил с ними и выяснил, как и почему они это делают.