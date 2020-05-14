«Времени и нервов было потрачено много»: сибирячка рассказала, как возвращала деньги за билеты в Сеул

Сибирячка Александра потратила почти 2 месяца на то, чтобы вернуть деньги за билеты из Новосибирска в Сеул и обратно. Поездка отменилась из-за пандемии коронавируса в мире и прекращении полётов между странами.



Авиакомпания S7 несколько раз переносила дату выплаты денег, а затем Александра получила сертификат на перелёт, о котором не просила.



Что Александра рассказала НГС



— Как только официально объявили о возможности оформить возврат по отменённым рейсам, я 18 марта через личный кабинет на сайте оформила возврат денежных средств (ни о каких сертификатах тогда речи не шло в принципе). Мне пришло письмо, что деньги вернутся в течение 15 дней, — объяснила Александра.

