В одной из больниц Новосибирска вспышка коронавируса. Заразились 12 человек

Некоторые сотрудники ушли на больничные: кто-то лечился дома, а кто-то — в больницах.

Главный врач ГКБ №34 отказался комментировать эту тему, перенаправив журналиста в Минздрав. Сотрудница приёмного покоя больницы на вопрос о том, закрылись ли в больнице отделения из-за вспышки коронавируса, коротко ответила: «Да, многие, узнайте там (у главного врача, — прим. ред.)».

На брифинге 13 мая министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов не подтвердил информацию, что сотрудники больницы массово заболели:

— Вспышки коронавируса в больнице № 34 никакой нет. Медицинские работники находятся на передовой, вероятность встречи с пациентом с коронавирусом очень высока. И когда возникает подозрение — берутся анализы. Мы проводим тестирования и выявляем носителей.



Однако спустя 10 дней после отправления запроса Минздрав региона всё-таки подтвердил НГС информацию о 12 случаях заражения среди медперсонала:

— По данным на 14 мая 2020 года, среди медицинского и немедицинского персонала ГБУЗ HCO «Городская клиническая больница № 34» выявлено 12 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.