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В одной из больниц Новосибирска вспышка коронавируса. Заразились 12 человек

В Минздраве сообщили, что число заболевших среди персонала составили 12 человек

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Больница продолжает работать, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Больница продолжает работать, несмотря на ситуацию с коронавирусом

В городской клинической больнице № 34 в Новосибирске произошла вспышка коронавируса. Минздрав подтвердил НГС информацию о 12 случаев заражения среди медперсонала.

Врачи рассказывают, что первые случаи заражения в больнице были зарегистрированы еще до майских праздников:

— Персонал заразился от пациента с тяжёлой сердечной патологией, у которого после смерти выявили коронавирус. После этого сразу стали проверять сотрудников отделения и нашли девять заражённых. Поскольку медперсоналу по работе приходится оказывать помощь в различных отделениях, то стали обследовать дальше и в других отделениях обнаружились инфицированные.

Некоторые сотрудники ушли на больничные: кто-то лечился дома, а кто-то — в больницах.

Главный врач ГКБ №34 отказался комментировать эту тему, перенаправив журналиста в Минздрав. Сотрудница приёмного покоя больницы на вопрос о том, закрылись ли в больнице отделения из-за вспышки коронавируса, коротко ответила: «Да, многие, узнайте там (у главного врача, — прим. ред.)».

На брифинге 13 мая министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов не подтвердил информацию, что сотрудники больницы массово заболели:

— Вспышки коронавируса в больнице № 34 никакой нет. Медицинские работники находятся на передовой, вероятность встречи с пациентом с коронавирусом очень высока. И когда возникает подозрение — берутся анализы. Мы проводим тестирования и выявляем носителей.

Однако спустя 10 дней после отправления запроса Минздрав региона всё-таки подтвердил НГС информацию о 12 случаях заражения среди медперсонала:

— По данным на 14 мая 2020 года, среди медицинского и немедицинского персонала ГБУЗ HCO «Городская клиническая больница № 34» выявлено 12 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

При этом пациентов с COVID-19 там нет: при подозрении на внебольничную пневмонию их переводят в инфекционный госпиталь.

О вспышках в Новосибирске заявляли сотрудники разных учреждений. Например, фельдшер подстанции скорой медицинской помощи уверяет, что многие заразились друг от друга. А сотрудник городской клинической поликлиники № 22 тоже заявил о вспышке коронавирусной инфекции в учреждении, а потом его принудительно перевели на другую работу.

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Коронавирус в Новосибирскемедикиздоровьегородская клиническая больница № 34
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