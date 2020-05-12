В апреле 2020 года, по данным агентства «Автостат», в России было продано менее 55 тысяч автомобилей, что означает сокращение рынка практически втрое, если считать в годовом выражении. Это самое масштабное падение продаж за историю постсоветского автопрома, а сам по себе результат — худший за почти 20 лет.



С начала нулевых годов средние месячные продажи машин в России держались на уровне свыше 120 тысяч автомобилей и лишь в мёртвые периоды вроде январских праздников падали до отметок на уровне 50–60 тысяч автомобилей в месяц, поэтому результат нынешнего апреля можно считать антирекордом для авторынка с начала XXI века.

