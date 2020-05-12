В апреле 2020 года, по данным агентства «Автостат», в России было продано менее 55 тысяч автомобилей, что означает сокращение рынка практически втрое, если считать в годовом выражении. Это самое масштабное падение продаж за историю постсоветского автопрома, а сам по себе результат — худший за почти 20 лет.
С начала нулевых годов средние месячные продажи машин в России держались на уровне свыше 120 тысяч автомобилей и лишь в мёртвые периоды вроде январских праздников падали до отметок на уровне 50–60 тысяч автомобилей в месяц, поэтому результат нынешнего апреля можно считать антирекордом для авторынка с начала XXI века.
Более того, рынок в России никогда не обваливался втрое за месяц (в марте было продано 160 тысяч автомобилей). Например, на стыке кризисных 2008 и 2009 годов продажи с декабря по январь снизились с 212 до 118 тысяч, то есть менее чем вдвое. Более сильным было падение в конце 2014 года, когда с декабря по январь продажи упали с 270 до 115 тысяч автомобилей. Но это всё равно меньше нынешних показателей, кроме того, вмешивался сезонный фактор — в январе рынок в принципе проседает. Апрель же, напротив, является одним из самых бойких месяцев, поэтому нынешний обвал поистине беспрецедентен.
При этом в апреле нет «выигравших» — марок, которые бы выделялись на фоне других. Чуть меньше среднего из первой десятки брендов упали продажи у Toyota, но и японская марка снизила их на 56%. Не лучше дела и у премиум-брендов, например, BMW провалилась на 55%, Mercedes-Benz — на 68%.
Причины такого падения достаточно очевидны и разнородны. С одной стороны, в большинстве регионов страны дилерские центры не работали первую половину апреля, а переход на онлайн-продажи был, скорее, средством самоуспокоения, чем реальным инструментом. Затем некоторые центры открылись, но толп не наблюдалось. Сказались очень мощные продажи марта, когда люди набирали автомобили впрок, кроме того, цены на автомобили выросли на фоне снижения доходов россиян. Наконец, сократился и выпуск автомобилей, потому что многие автозаводы работают в нестабильном режиме.
Кстати, недавно мы спрашивали вас, как вы живете в коронавирус и кризис. 8,3% читателей признались, что пришлось отказаться от покупки авто.
И ожидания от будущего у дилеров и представителей автопрома тревожные. С одной стороны, режим самоизоляции постепенно ослабевает и во многих регионах дилеры вернулись к практически полноценной работе. Результаты апреля явно были аномальными, поскольку на них сказалось двухнедельное закрытие автобизнеса. Однако дилеры опасаются, что среди многочисленных причин спада есть и более фундаментальные, и главная из них — обеднение населения, негативные ожидания от будущего и смещение фокуса внимания с автомобилей на более злободневные нужны. И даже если майское падение в годовом выражении будет скромнее апрельского, ситуация в автобизнесе остаётся сложной.
Что интересно, ещё хуже обстоят дела в Европе. Например, французский рынок в апреле обвалился в десять раз — сказался более жёсткий, чем у нас, карантин.