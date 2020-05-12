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В Новосибирске обещают до +30 градусов, а по области — до +35 градусов

В Новосибирске обещают до +30 градусов, а по области — до +35 градусов

В Новосибирске синоптики предупредили об аномальной жаре — температура днём будет достигать +28... +30 градусов.

— Температура по области до +30... +35 градусов. Но 14 и 15 мая по востоку нашей области температура будет в интервале +20... +29 градусов. Осадки маловероятны, но 13 и 14 мая ждём локальные грозовые дожди в отдельных районах нашей области и Томской области. На остальной территории погода без осадков. Вторая декада предполагается выше климатической нормы на 6–9 градусов. Довольно высокая аномалия, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

При этом ночные температуры будут колебаться сильнее, чем дневные.

— По области ночные температуры будут в пределах +11... +18 градусов, местами до +6... +10 градусов. В Новосибирске ночью в ближайшие три дня около +13 градусов. Днём 13 мая около +30 градусов, а 14 и 15 мая ближе к +21... +26 градусов, — объяснили в Гидрометцентре.

Из-за такой жары в регионе может ухудшиться ситуация с пожарами.

— Будет сохраняться высокая пожароопасность сибирских лесов — 4 класс пожароопасности, а на Алтае до 5 класса. Нужно, конечно, сибирякам быть предельно осторожными с огнём, — добавил Ягудин.

Аномальное тепло пришло в Новосибирск ещё на выходных. В первые по-настоящему летние дни новосибирцы рванули на городские пляжи, чтобы успеть насладиться солнцем. 10 мая мы публиковали жаркие кадры из соцсетей горожан.

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погодамайаномальная жара
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