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Политика

Депутаты предложили штрафовать чиновников за оскорбления граждан

В случае повторных оскорблений чиновнику-сквернослову грозит лишение должности

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За гневное высказывание в адрес гражданина чиновников предложили штрафовать

За гневное высказывание в адрес гражданина чиновников предложили штрафовать

Государственных и муниципальных чиновников предлагают штрафовать на 50 тысяч рублей и больше за оскорбление граждан. Соответствующий документ в Госдуму внесли депутат от «Единой России» Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Авторы законопроекта предложили ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Турчак и Хинштейн отмечают, что проект закона разработан во исполнение поручения Владимира Путина об усилении ответственности за оскорбления и ради защиты граждан.

— В последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности. Подобные действия лиц, наделенных государственными или муниципальными полномочиями, вызывают широкую негативную реакцию общества, способствуют умалению авторитета органов власти и управления, — сказано в пояснительной записке.

За оскорбления граждан чиновников предлагают наказывать штрафами в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацией с должности на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100–150 тысяч рублей или же лишение права занимать чиновничьи посты на срок до двух лет.

Справедливое предложение?

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    штрафоскорблениеГосдума
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