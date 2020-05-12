В Новосибирске для горожан открывают скверы и транзитные парки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
Вице-мэр напомнила, что гулять можно только по двое или со своей семьей, и попросила новосибирцев не покидать дома без необходимости.
Как пояснила Анна Терешкова корреспонденту НГС, транзитные парки — это те, через которые горожане проходят:
— Это парки, через которые люди привыкли ходить на работу или в магазин. Не откроются Михайловская набережная, сад Кирова, парк «У моря у Обского» и Первомайский парк в Первомайском районе. Мы надеемся, что в ближайшее время, если жители будут сохранять социальную дистанцию, не будет нарушений, мы эти парки откроем. Но опять же, мы говорим, что это для транзита. Никакие аттракционы не будут работать. Парки будут работать, чтобы жители могли через них проходить или заниматься спортом по двое или с семьей, — пояснила Анна Терешкова.
facebook.com / anna.tereshkova.14
Решение о закрытии парков приняли в конце апреля. Мэр Анатолий Локоть, мотивируя решение о закрытии парков, заявил, что гуляющие там горожане ведут себя «безответственно».
— У меня есть друзья, которые мне с удовольствием шлют фотографии в WhatsApp и показывают, как они гуляют на набережной, какое настроение у них хорошее, — возмущенно подчеркнул градоначальник.
Наш обозреватель решил проверить ограничение на себе и проникнуть в абсолютно пустой парк. Что его ожидало, читайте здесь.
Всё же лучше всех запретов и предупреждений на новосибирцев действует плохая погода — посмотрите наш холодный первомайский репортаж из пустых парков и убедитесь в этом.