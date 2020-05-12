В Новосибирске для горожан открывают скверы и транзитные парки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.



Вице-мэр напомнила, что гулять можно только по двое или со своей семьей, и попросила новосибирцев не покидать дома без необходимости.

Как пояснила Анна Терешкова корреспонденту НГС, транзитные парки — это те, через которые горожане проходят:

— Это парки, через которые люди привыкли ходить на работу или в магазин. Не откроются Михайловская набережная, сад Кирова, парк «У моря у Обского» и Первомайский парк в Первомайском районе. Мы надеемся, что в ближайшее время, если жители будут сохранять социальную дистанцию, не будет нарушений, мы эти парки откроем. Но опять же, мы говорим, что это для транзита. Никакие аттракционы не будут работать. Парки будут работать, чтобы жители могли через них проходить или заниматься спортом по двое или с семьей, — пояснила Анна Терешкова.