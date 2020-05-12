За минувшие сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса. Скончались 107 человек, выписаны из больниц
Всего на планете, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 4 177 584 случая COVID-19, скончались 286,3 тысячи человек, выздоровели 1,4 млн. На первом месте США — 1,3 млн случаев, на втором — Испания (227,4 тысячи заражений), третье у Великобритании (224,3 тысячи случаев). С учетом сегодняшних данных Россия обгоняет Британию и Испанию и остается на втором месте рейтинга коронавирусных стран.
Вчера Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором отменил нерабочие дни в стране — предприятия более-менее начинают работу, власти регионов сами решают, продлевать ли режим в зависимости от эпидемиологической обстановки на местах. Однако на совещании глава федерального оперштаба по коронавирусу Татьяна Голикова заявила, что только 11 регионов готовы выйти на первый и второй этап отмены ограничений, предполагающие прогулки на улице, занятия спортом и работу объектов торговли и услуг. Какие именно это регионы, Голикова не уточнила, но отметила, что их могло бы быть больше — еще 22 региона могли смягчать ограничения, если бы имели достаточный запас больничных коек и охват тестами.
Что касается тестирования на коронавирус, то в этом плане Россия, по заявлению президента, остается в лидерах: только за прошедшие сутки проведено 168,6 тысячи тестов, всего — 5,8 млн. С подозрением на коронавирус, по данным Роспотребнадзора, остаются