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В кустах на улице Ватутина нашли повешенного мужчину

Тело заметили очевидцы, они сообщили в полицию и службу 112

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Тело нашли в кустах на улице Ватутина

Тело нашли в кустах на улице Ватутина

В Новосибирске на улице Ватутина в кустах обнаружили труп мужчины — он висел на ветке.

Его нашли прохожие, которые около 10:00 обратились за помощью в службу 112, а также в полицию.

— Повешенный парень. На вид 25–30 лет, — такая информация поступила в службу 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

Накануне, 11 мая, полицейские пытались помочь пенсионерке, которая стояла на окне дома по улице Кирова и грозилась покончить с собой. Эта история закончилась хорошо.

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