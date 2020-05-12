В кустах на улице Ватутина нашли повешенного мужчину

В Новосибирске на улице Ватутина в кустах обнаружили труп мужчины — он висел на ветке.



Его нашли прохожие, которые около 10:00 обратились за помощью в службу 112, а также в полицию.

— Повешенный парень. На вид 25–30 лет, — такая информация поступила в службу 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

Накануне, 11 мая, полицейские пытались помочь пенсионерке, которая стояла на окне дома по улице Кирова и грозилась покончить с собой. Эта история закончилась хорошо.

