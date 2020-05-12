Президент отправил всех работать, а губернатор продлил нерабочие дни до 31 мая. Что делать новосибирцам?

1
Нужно ли теперь ходить на работу?
Владимир Путин действительно заявил о прекращении нерабочих дней в России, но окончательное решение оставил всё-таки за губернаторами регионов. Процитируем президента: «Нельзя руководствоваться общей калькой».
Глава Новосибирской области продлил нерабочие дни в регионе до 31 мая. То есть в Новосибирской области ничего не поменялось: работают только те организации, деятельность которых предусмотрена указом президента или отдельными постановлениями правительства и губернатора.
Список предприятий, которым сейчас можно работать, мы уже публиковали здесь и здесь. Если коротко, то работать можно строителям, производственникам, сфере услуг, больницам, правоохранительным органам и ещё ряду организаций. С сегодняшнего дня возобновляется работа рынков в области (в самом Новосибирске рынки всё ещё закрыты).
Кроме того, никто не запрещает работать удалённо, если есть такая возможность.
2
Работать нельзя, а гулять можно?
Получается, да. Губернатор четко обозначил это на встрече с журналистами:
— В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора разрешается занятие физкультурой и спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции. Разрешаются прогулки на улице без посещения общественных мест, детских площадок в количестве двух человек или членов семей, которые проживают по одному адресу, — сказал губернатор.
Мэрия Новосибирска разрешила гулять в парках и скверах, но только по двое или с семьей. Подробнее — здесь.
Пожалуйста, соблюдайте меры социальной дистанции и не выходите из дома без лишней надобности.
3
Что с детскими садами и школами?
Тут никаких изменений. Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп, а школьники и студенты колледжей будут заниматься дистанционно до конца учебного года.
4
Что с ЕГЭ?
В конце апреля министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что ЕГЭ состоится в любом случае, даже если сроки экзамена придется перенести ещё раз. Ранее дату начала экзаменов перенесли на 8 июня. Кравцов не исключал, что после майских праздников дату могут передвинуть, но пока новой информации не появлялось.
Таким образом, экзамены стартуют с 8 июня, при условии, что ничего не изменится. Если что-то изменится, мы сразу же напишем об этом.
Вместе с тем девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ — отменить. Что касается выпускных, то решение примут сами школы, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
5
Нужно ли носить маски?
Да. На остановках, в транспорте, такси, в аптеках и магазинах, а также при занятиях физкультурой на улице. Руководителям предприятий поручили обеспечить, чтобы их сотрудники обязательно соблюдали масочный режим.
На улице маски носить не нужно, лучше подышать свежим воздухом.
Однако масочный режим в Новосибирске носит рекомендательный характер, то есть за отсутствие маски вас не оштрафуют. Но всё же лучше носить их — так вы побережете себя и окружающих. Кто знает, вдруг вы бессимптомно переносите коронавирус — таких случаев очень много.
6
Можно ли ходить на кладбище?
Да, с 12 мая можно посещать кладбища.
— Но хотелось бы напомнить, что масочный режим при посещении торговых точек, общественных мест, зданий органов власти и при использовании услуг общественного транспорта, в том числе такси, продолжается, — сказал губернатор на встрече с журналистами.