Президент отправил всех работать, а губернатор продлил нерабочие дни до 31 мая. Что делать новосибирцам?

Владимир Путин действительно заявил о прекращении нерабочих дней в России, но окончательное решение оставил всё-таки за губернаторами регионов. Процитируем президента: «Нельзя руководствоваться общей калькой».

Глава Новосибирской области продлил нерабочие дни в регионе до 31 мая. То есть в Новосибирской области ничего не поменялось: работают только те организации, деятельность которых предусмотрена указом президента или отдельными постановлениями правительства и губернатора.

Список предприятий, которым сейчас можно работать, мы уже публиковали здесь и здесь. Если коротко, то работать можно строителям, производственникам, сфере услуг, больницам, правоохранительным органам и ещё ряду организаций. С сегодняшнего дня возобновляется работа рынков в области (в самом Новосибирске рынки всё ещё закрыты).

Кроме того, никто не запрещает работать удалённо, если есть такая возможность.