Ведущий и диджей из Новосибирска Дмитрий Логинов принял участие в передаче «ДНК» на телеканале НТВ. Программа вышла в эфир в понедельник, 11 мая.



В шоу участвовала москвичка Дарья Долбня — она утверждала, что в 2015 году во время отдыха в Сочи забеременела от известного певца Яна Марти. Сам певец отрицал связь с Дарьей и уверял, что всегда был верен жене.

Дмитрий Логинов в то время был молодым человеком Дарьи, но на отдых с ней не поехал. Мужчина был уверен, что ребенка она родила от него. По словам Логинова, они с Дарьей встречались около полугода, но из-за разницы в возрасте (Дмитрию на тот момент было 34, а Дарье 19) и недолгого знакомства он не женился на девушке.