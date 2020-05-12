Ведущий и диджей из Новосибирска Дмитрий Логинов принял участие в передаче «ДНК» на телеканале НТВ. Программа вышла в эфир в понедельник, 11 мая.
В шоу участвовала москвичка Дарья Долбня — она утверждала, что в 2015 году во время отдыха в Сочи забеременела от известного певца Яна Марти. Сам певец отрицал связь с Дарьей и уверял, что всегда был верен жене.
Дмитрий Логинов в то время был молодым человеком Дарьи, но на отдых с ней не поехал. Мужчина был уверен, что ребенка она родила от него. По словам Логинова, они с Дарьей встречались около полугода, но из-за разницы в возрасте (Дмитрию на тот момент было 34, а Дарье 19) и недолгого знакомства он не женился на девушке.
Дарья рассказала, что приехала из Сочи и сразу же рассталась с Дмитрием, потому что хотела замуж. Девушка уверяла, что Дмитрий не может быть отцом ребенка по срокам.
Спор вызвал бурное обсуждение в зале, многие участники программы отметили, что сын Дарьи похож на Дмитрия Логинова и совсем не похож на Яна Марти.
В конце эфира эксперт огласил результаты ДНК-теста. Выяснилось, что отцом сына Дарьи не являются ни Ян Марти, ни Дмитрий Логинов.
Дмитрий Логинов огорчился результатами теста и сообщил ведущему, что он «маленько расстроился», а Ян Марти заявил, что не держит зла на Дарью.
Дарья Долбня в свою очередь тоже принесла извинения Яну Марти.
Ян Марти (настоящая фамилия Мартынов) — цыганский певец, музыкант, композитор, автор песен. Лауреат премий «Шансон года — 2013» в номинации «Открытие года» («Радио Шансон»), «Золотой Граммофон» («Русское радио») и фестиваля «Песня года».
Новосибирцы часто принимают участие в программах на ТВ: недавно мы писали про маленькую сибирячку, которая приняла участие в программе «Голос. Дети».