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Тема дня Умерла женщина с коронавирусной пневмонией

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Погибшей было 64 года&nbsp;

Погибшей было 64 года 

В Новосибирске зарегистрировали ещё одну смерть пациентки с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Женщине было 64 года.

В оперштабе не сообщили подробностей о погибшей, указали только, что у неё была «коронавирусная пневмония».

Всего коронавирус за сутки выявили у 55 человек. Этим утром мы опубликовали дневник пациента с коронавирусом — он рассказал, через что ему пришлось пройти.

Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1226, из них 77 детей. Выздоровели 338 человек, 16 — скончались.

В отделениях реанимации находятся 55 пациентов, на ИВЛ — 17 человек.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибшей.

Мы продолжаем искать родственников новосибирцев, умерших от коронавируса. Свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 982 781–74–07 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

Мы продолжаем следить за обстановкой с коронавирусом в городе в режиме онлайн.

Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите свое здоровье.

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Коронавирус в Новосибирске
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