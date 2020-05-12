В Новосибирске зарегистрировали ещё одну смерть пациентки с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Женщине было 64 года.

В оперштабе не сообщили подробностей о погибшей, указали только, что у неё была «коронавирусная пневмония».

Всего коронавирус за сутки выявили у 55 человек. Этим утром мы опубликовали дневник пациента с коронавирусом — он рассказал, через что ему пришлось пройти.

Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1226, из них 77 детей. Выздоровели 338 человек, 16 — скончались.



В отделениях реанимации находятся 55 пациентов, на ИВЛ — 17 человек.

