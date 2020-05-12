«На 60% выше, чем в прошлом году»: в Новосибирской области пересчитали укусы клещей

Губернатор региона Андрей Травников также поручил ускорить обработку территорий от клещей.

— По информации Роспотребнадзора, в этом году территории обрабатываются медленнее. Нужно эту работу ускорить, — сказал Травников.

В начале марта в Новосибирске зафиксировали первый укус клеща — мужчина обратился за иммуноглобулином в частный медицинский центр.