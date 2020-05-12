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«На 60% выше, чем в прошлом году»: в Новосибирской области пересчитали укусы клещей

Только с 29 апреля по 5 мая в регионе было зарегистрировано 1362 укуса

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С 29 апреля по 5 мая в регионе было зарегистрировано 1362 укуса

С 29 апреля по 5 мая в регионе было зарегистрировано 1362 укуса

В Новосибирской области резко увеличилось число укусов клещей по сравнению с прошлым годом.

Актуальные цифры сегодня озвучил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время оперативного совещания при губернаторе.

— С 29 апреля по 5 мая было зарегистрировано 1362 укуса клеща с нарастающим итогом — всего 2540 укусов за всё время наблюдения с начала первого укуса. И если смотреть за эту неделю, то это практически на 60% выше аналогичного периода 2019 года. Поэтому обращаюсь ко всем руководителям районов: не оставить без внимания на этот вопрос и организовать работы, связанные с профилактикой, — рассказал Хальзов.

Губернатор региона Андрей Травников также поручил ускорить обработку территорий от клещей.

— По информации Роспотребнадзора, в этом году территории обрабатываются медленнее. Нужно эту работу ускорить, — сказал Травников.

В начале марта в Новосибирске зафиксировали первый укус клеща — мужчина обратился за иммуноглобулином в частный медицинский центр.

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