Андрей Травников продлил нерабочие дни в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области продлил нерабочие дни в регионе до 31 мая — об этом сказал во время оперативного совещания.



— Также на территории области до конца месяца продлеваются нерабочие дни, за исключением тех организаций, деятельность которых предусмотрена указом президента или отдельными постановлениями правительства и губернатора, — пояснил Андрей Травников.

Накануне, 11 мая, режим самоизоляции в Новосибирской области бессрочно продлили, но с некоторыми послаблениями. Публикуем все три документа, которые описывают изменения в жизни жителей Новосибирской области до 31 мая.