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Андрей Травников продлил нерабочие дни в Новосибирской области

Это касается только тех организаций, работа которых пока запрещена

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Нерабочими дни будут только для тех организаций, деятельность которых пока запрещена

Нерабочими дни будут только для тех организаций, деятельность которых пока запрещена

Губернатор Новосибирской области продлил нерабочие дни в регионе до 31 мая — об этом сказал во время оперативного совещания.

— Также на территории области до конца месяца продлеваются нерабочие дни, за исключением тех организаций, деятельность которых предусмотрена указом президента или отдельными постановлениями правительства и губернатора, — пояснил Андрей Травников.

Накануне, 11 мая, режим самоизоляции в Новосибирской области бессрочно продлили, но с некоторыми послаблениями. Публикуем все три документа, которые описывают изменения в жизни жителей Новосибирской области до 31 мая.

Мы продолжаем следить за ситуацией в городе — всю самую актуальную информацию вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирус в НовосибирскесамоизоляциякарантинАндрей Травниковгубернатор Новосибирской области
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