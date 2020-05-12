Бывший топ-менеджер клиники Мешалкина, попавший под уголовное дело, устроился на новую работу

Бывший топ-менеджер клиники Мешалкина, попавший под уголовное дело, известный новосибирский хирург Евгений Покушалов стал заместителем генерального директора по науке и развитию частной клиники ЦНМТ.
— Потому что Центру нужны новые технологии, которые они готовы внедрять в свою медицинскую практику. Они связаны не только с моей командой, но и наработками, в том числе и Сибирского отделения академии наук, институтов. Нужно, чтоб кто-то, кто умеет это делать, взял разработки и внедрил их, — рассказал корреспонденту НГС Евгений Покушалов.
Будет ли он оперировать дальше как хирург, Покушалов затруднился ответить.
— Я не могу детали рассказывать. Но где-то в октябре, может быть, раньше, я смогу сделать объявление. Потому что, кроме того что я собираюсь заниматься новыми разработками в ЦНМТ, я планирую заниматься и другим проектом на этой базе. И думаю, что этот проект позволит реализовать и мои потребности как хирурга, — добавил Покушалов.
Он также рассказал, что с конца апреля является советником председателя
— Не думаю, что история с уголовным делом быстро закончится. Другое дело, что в этом процессе разобрались и начали понимать, что к чему. Оно идёт своим чередом и будет продолжаться какое-то время, — объяснил Покушалов. — Эта история вообще мне не мешает никаким образом.
Евгений Покушалов вышел из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в середине февраля — он записал по этому поводу видеообращение.
Хирурга задержали в феврале. Тогда же стало известно, что в отношении выдающегося кардиохирурга и учёного возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по
Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что дело Евгения Покушалова связано с хищениями при закупках для клиники.
Кроме того, под следствие попали бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.