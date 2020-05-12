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Бывший топ-менеджер клиники Мешалкина, попавший под уголовное дело, устроился на новую работу

Учёный будет заниматься внедрением передовых разработок в частной клинике

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Евгений Покушалов вышел из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в середине февраля. В конце апреля он стал&nbsp;советником председателя СО РАН, а теперь и замом генерального директора крупной частной клиники

Евгений Покушалов вышел из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в середине февраля. В конце апреля он стал советником председателя СО РАН, а теперь и замом генерального директора крупной частной клиники

Бывший топ-менеджер клиники Мешалкина, попавший под уголовное дело, известный новосибирский хирург Евгений Покушалов стал заместителем генерального директора по науке и развитию частной клиники ЦНМТ.

— Потому что Центру нужны новые технологии, которые они готовы внедрять в свою медицинскую практику. Они связаны не только с моей командой, но и наработками, в том числе и Сибирского отделения академии наук, институтов. Нужно, чтоб кто-то, кто умеет это делать, взял разработки и внедрил их, — рассказал корреспонденту НГС Евгений Покушалов.

Будет ли он оперировать дальше как хирург, Покушалов затруднился ответить.

— Я не могу детали рассказывать. Но где-то в октябре, может быть, раньше, я смогу сделать объявление. Потому что, кроме того что я собираюсь заниматься новыми разработками в ЦНМТ, я планирую заниматься и другим проектом на этой базе. И думаю, что этот проект позволит реализовать и мои потребности как хирурга, — добавил Покушалов.

Он также рассказал, что с конца апреля является советником председателя СО РАН, но с клиникой Мешалкина он больше не сотрудничает. При этом добавил, что уголовное дело никак не мешает его дальнейшей работе.

— Не думаю, что история с уголовным делом быстро закончится. Другое дело, что в этом процессе разобрались и начали понимать, что к чему. Оно идёт своим чередом и будет продолжаться какое-то время, — объяснил Покушалов. — Эта история вообще мне не мешает никаким образом.

Евгений Покушалов вышел из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в середине февраля — он записал по этому поводу видеообращение.

Хирурга задержали в феврале. Тогда же стало известно, что в отношении выдающегося кардиохирурга и учёного возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём).

Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что дело Евгения Покушалова связано с хищениями при закупках для клиники.

Кроме того, под следствие попали бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.

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