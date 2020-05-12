Бывший топ-менеджер клиники Мешалкина, попавший под уголовное дело, устроился на новую работу

Будет ли он оперировать дальше как хирург, Покушалов затруднился ответить.

— Я не могу детали рассказывать. Но где-то в октябре, может быть, раньше, я смогу сделать объявление. Потому что, кроме того что я собираюсь заниматься новыми разработками в ЦНМТ, я планирую заниматься и другим проектом на этой базе. И думаю, что этот проект позволит реализовать и мои потребности как хирурга, — добавил Покушалов.

Он также рассказал, что с конца апреля является советником председателя СО РАН , но с клиникой Мешалкина он больше не сотрудничает. При этом добавил, что уголовное дело никак не мешает его дальнейшей работе.

— Не думаю, что история с уголовным делом быстро закончится. Другое дело, что в этом процессе разобрались и начали понимать, что к чему. Оно идёт своим чередом и будет продолжаться какое-то время, — объяснил Покушалов. — Эта история вообще мне не мешает никаким образом.

Евгений Покушалов вышел из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в середине февраля — он записал по этому поводу видеообращение.

