В Новосибирске в котловане «Левая Обь» утонул мужчина — тело из воды достали спасатели.

— Ленинский район, улица Большая. В котловане возле берега обнаружен мужчина без признаков жизни. Мужчина извлечён из воды на берег. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что утонувшему мужчине на вид около 30 лет, его обнаружили в 300 метрах от берега.

— Без признаков насильственной смерти, — добавили в ведомстве.