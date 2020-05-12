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Тело из воды достали спасатели

Тело из воды достали спасатели

В Новосибирске в котловане «Левая Обь» утонул мужчина — тело из воды достали спасатели.

— Ленинский район, улица Большая. В котловане возле берега обнаружен мужчина без признаков жизни. Мужчина извлечён из воды на берег. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что утонувшему мужчине на вид около 30 лет, его обнаружили в 300 метрах от берега.

— Без признаков насильственной смерти, — добавили в ведомстве.

Теперь в причинах гибели новосибирца будут разбираться следователи.

Сейчас в Новосибирске купаться запрещено во всех водоёмах.

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