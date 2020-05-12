

В Новосибирске сегодня утром, 12 мая, собралась пробка на улице Большевистской — некоторые водители связали это с послаблениями режима самоизоляции и возвращению к рабочей неделе.

При этом по данным 2Gis ситуация на дорогах Новосибирска спокойная — сервис её оценивает на 4 балла.

Затруднение движения, помимо Большевистской, сейчас есть на улице Кирова, Объединения, проезде Энергетиков и Восходе.