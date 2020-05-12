Больше тысячи заболевших и 15 умерших: хроника коронавируса в Новосибирске

В Новосибирске продолжается режим самоизоляции. Вчера губернатор Новосибирской области сделал ряд послаблений, но всё же из-за распространения коронавируса, большинство ограничений остались в силе.

Мы продолжаем вместе с вами следить за жизнью новосибирцев в этот непростой период.

Присылайте фото и видео с улиц города, на которых видно, как новосибирцы проводят очередной день самоизоляции. Это можно сделать по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

