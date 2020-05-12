Больше тысячи заболевших и 15 умерших: хроника коронавируса в Новосибирске

По данным «Яндекс.Карты», в мире сейчас зарегистрировано 3 935 627 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 1 392 216 человек, умерло 282 822.
Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 221 344 случая заболевания. Из них
11 656 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 39 801 человек, умерло 2009.
В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 1171 заболевший, 15 умерших, 338 выздоровевших. На карантине находятся 1857 человека, сняты с наблюдения 13 465.
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Доброе утро, читатели! Мы продолжаем вам рассказывать в режиме онлайн-трансляции о том, что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса.