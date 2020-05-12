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Больше тысячи заболевших и 15 умерших: хроника коронавируса в Новосибирске

Рассказываем, как пандемия и самоизоляция меняют жизнь в городе и мире

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В Новосибирскую область продолжают прибывать рейсы с туристами

В Новосибирскую область продолжают прибывать рейсы с туристами

В Новосибирске продолжается режим самоизоляции. Вчера губернатор Новосибирской области сделал ряд послаблений, но всё же из-за распространения коронавируса, большинство ограничений остались в силе.

Мы продолжаем вместе с вами следить за жизнью новосибирцев в этот непростой период.

Присылайте фото и видео с улиц города, на которых видно, как новосибирцы проводят очередной день самоизоляции. Это можно сделать по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Александра Бруня

По данным «Яндекс.Карты», в мире сейчас зарегистрировано 3 935 627 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 1 392 216 человек, умерло 282 822.

Александра Бруня

Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 221 344 случая заболевания. Из них

11 656 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 39 801 человек, умерло 2009.

В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 1171 заболевший, 15 умерших, 338 выздоровевших. На карантине находятся 1857 человека, сняты с наблюдения 13 465.

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Александра Бруня

Доброе утро, читатели! Мы продолжаем вам рассказывать в режиме онлайн-трансляции о том, что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса.

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