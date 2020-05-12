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В регионе выздоровели 338 человек, 15 умерли

В регионе выздоровели 338 человек, 15 умерли

В понедельник, 11 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё 71 пациенте с коронавирусом. За всё время в регионе зарегистрирован 1171 случай заражения, из них 338 человек поправились, а 15 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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коронавирус в Новосибирске
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