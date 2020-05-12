В понедельник, 11 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё 71 пациенте с коронавирусом. За всё время в регионе зарегистрирован 1171 случай заражения, из них 338 человек поправились, а 15 — умерли.



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