В понедельник, 11 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё 71 пациенте с коронавирусом. За всё время в регионе зарегистрирован 1171 случай заражения, из них 338 человек поправились, а 15 — умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Супруга бывшего мэра Новосибирска и губернатора области и Красноярского края и полпреда СФО Виктора Толоконского Наталья Толоконская — в прошлом главный инфекционист Новосибирска и заведующая кафедрой инфекционных болезней НГМУ — 10 мая опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором объяснила, почему маски во время эпидемии не нужны и даже вредны.
- В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 11 656 человек. С учетом сегодняшней статистики наша страна обгонит Италию и Великобританию и окажется на третьем месте среди стран-лидеров по коронавирусу.
- Правительство выделило 52 миллиона новосибирским медикам, которые борются с коронавирусом.
- Режим самоизоляции в Новосибирской области бессрочно продлили, но в нём есть послабления. Публикуем все три документа, которые описывают изменения в жизни жителей Новосибирской области до 31 мая.
- Губернатор НСО рассказал, что больше половины коек в больницах, которые приготовили для людей с коронавирусом, ещё свободны.
- Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план действий по восстановлению экономики.
- Два случая заражения коронавирусом выявили среди чиновников мэрии города Бердска.
- Владимир Путин сегодня во время обращения к россиянам заявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Дополнительные премии для медиков и педагогов должны будут выделить на три месяца. Также новые выплаты и пособия получат все семьи с детьми до 16 лет. Президент заявил, что предприниматели смогут получить кредит, который за них оплатит государство.
- Оперштаб Новосибирской области сообщил, что в регионе выздоровели ещё 24 пациента с коронавирусом.
НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.