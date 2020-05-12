Сегодня поздно вечером, 11 мая, в Ленинском районе Новосибирска на улице Степная, 44 загорелся трёхэтажный барак. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
— Уже две скорых помощи от дома отъехали — похоже, барак был жилой, — кратко прокомментировала она.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 23:12.
— Горит кровля. Самостоятельно эвакуировались ориентировочно 50 человек, одного из жильцов вывели из горящего здания пожарные. Экипаж прибыл на место в 23:18. По оперативной информации, пострадавших нет. Площадь возгорания 610 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В воскресенье, 10 мая, в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира. Очевидцы утверждали, что пожар произошёл из-за окурка. Хозяев квартиры дома не было.