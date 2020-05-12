Сегодня поздно вечером, 11 мая, в Ленинском районе Новосибирска на улице Степная, 44 загорелся трёхэтажный барак. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

— Уже две скорых помощи от дома отъехали — похоже, барак был жилой, — кратко прокомментировала она.