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По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал

Сегодня поздно вечером, 11 мая, в Ленинском районе Новосибирска на улице Степная, 44 загорелся трёхэтажный барак. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

— Уже две скорых помощи от дома отъехали — похоже, барак был жилой, — кратко прокомментировала она.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 23:12.

— Горит кровля. Самостоятельно эвакуировались ориентировочно 50 человек, одного из жильцов вывели из горящего здания пожарные. Экипаж прибыл на место в 23:18. По оперативной информации, пострадавших нет. Площадь возгорания 610 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В воскресенье, 10 мая, в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира. Очевидцы утверждали, что пожар произошёл из-за окурка. Хозяев квартиры дома не было.

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пожарзагорелся дом
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