Сначала были печенеги и половцы, а теперь президент, описывая ситуацию с коронавирусом, обратился к мифам Древней Греции. Именно они подарили нам морских чудищ Сциллу и Харибду, о которых вспомнил Владимир Путин на совещании 11 мая. Так и сказал: «Россия должна пройти между Сциллой и Харибдой». Постоянные зрители президентских «стримов» уже начали привыкать к регулярному ликбезу, но здесь гуглить пришлось даже самым просвещённым. А вместе с ответами нашлись и мемы.