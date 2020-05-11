В этот понедельник, 11 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о продлении режима самоизоляции. Маски по-прежнему нужно будет носить в магазинах и в общественном транспорте. Уставшие от пандемии сибирячки не отчаялись и поняли, что самоизоляция — время новых творческих решений. Девушки нашли способ разнообразить «масочную» моду и раздобыли себе необычные маски — кто-то купил, а кто-то сшил самостоятельно. А мы, в свою очередь, выбрали 6 фото самых стильных масок — вдруг вы тоже захотите себе такие.
Жительница Новосибирска (на фото выше) рассказала нам, что такую яркую и красивую маску сшила не сама:
— На ней изображен один из моих любимых персонажей — Веном. Веном достаточно страшный. Пусть коронавирус меня боится.
Настоящую сибирскую маску заказала себе Александра Федосеева. Как рассказала девушка, эту маску с медведем ей сшили на заказ за 505 рублей.
— Я выбрала сибирского медведя. Сибирь же, — объяснила выбор читательница НГС.
Также девушка рассказала, что на свету медведь красиво переливается. Как пояснила Александра, это краска, которую можно стирать.
А вот такой необычный вариант предпочла сибирячка Лана. Девушка рассказала, что свою маску с тигром купила в магазине.
— В отверстие для носа вставляются сменные одноразовые фильтры. Я катаюсь на велосипеде, а в нашем городе, к сожалению, и без короновируса невозможно ходить без маски! А когда едешь на велосипеде на скорости, то вдыхаешь очень много всего: выхлопы, пыль! Поэтому, приходится искать выход из положения! — пояснила Лана.
Если в период самоизоляции очень хочется похвастаться новой помадой, но не получается из-за маски — возьмите пример с другой нашей читательницы.
— Шила сама, а такой дизайн выбрала для поднятия настроения у окружающих. Хорошее настроение улучшает иммунитет, — коротко рассказала НГС Елена.
Если самоизоляция не повод для рукоделия — то что же тогда? Яркий тому пример — самодельная маска сибирячки Анны, которая самостоятельно вышила надпись на своей маске.
— Маску сшила за один вечер, она с машинной вышивкой. Слоган придумался неожиданно, хотела повеселить друзей, — смеется девушка.
Самая крутая маска нашего обзора сегодня — настоящий Дарт Вейдер. В такой никакой коронавирус не страшен.
— В апреле, помимо эпидемии, началась жуткая пыль, я поняла, что без маски никак. А раз уж надо что-то на лице носить, пусть это будет красиво, подумала я. Поэтому поискала в местных магазинах, которые работали онлайн. Увидела эту (а я люблю Star Wars), заказала и ношу. У неё 5 сменных фильтров, довольно плотная, но верю, что помогает, — описала Катя Малинина.
Маска с Дартом Вейдером стоила совсем немного. Как рассказала Катя Малинина, она заказала ее в магазине за 290 рублей.
В конце марта мы поговорили с модницами, которые уже адаптировались к «масочной» моде, о реакции окружающих и спросили у экспертов, что будет с весенними коллекциями и многочисленными дизайнерами.