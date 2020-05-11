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НГС собрал для вас несколько модниц, которые рассказали, чем вдохновлялись при выборе своих масок

НГС собрал для вас несколько модниц, которые рассказали, чем вдохновлялись при выборе своих масок

В этот понедельник, 11 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о продлении режима самоизоляции. Маски по-прежнему нужно будет носить в магазинах и в общественном транспорте. Уставшие от пандемии сибирячки не отчаялись и поняли, что самоизоляция — время новых творческих решений. Девушки нашли способ разнообразить «масочную» моду и раздобыли себе необычные маски — кто-то купил, а кто-то сшил самостоятельно. А мы, в свою очередь, выбрали 6 фото самых стильных масок — вдруг вы тоже захотите себе такие.

С такой маской никакой коронавирус не страшен

С такой маской никакой коронавирус не страшен

Жительница Новосибирска (на фото выше) рассказала нам, что такую яркую и красивую маску сшила не сама:

— На ней изображен один из моих любимых персонажей — Веном. Веном достаточно страшный. Пусть коронавирус меня боится.

На свету медведь красиво переливается

На свету медведь красиво переливается

Настоящую сибирскую маску заказала себе Александра Федосеева. Как рассказала девушка, эту маску с медведем ей сшили на заказ за 505 рублей.

— Я выбрала сибирского медведя. Сибирь же, — объяснила выбор читательница НГС.

Также девушка рассказала, что на свету медведь красиво переливается. Как пояснила Александра, это краска, которую можно стирать.

Своей «тигровой» маской девушка пользуется не только против коронавируса

Своей «тигровой» маской девушка пользуется не только против коронавируса

А вот такой необычный вариант предпочла сибирячка Лана. Девушка рассказала, что свою маску с тигром купила в магазине.

— В отверстие для носа вставляются сменные одноразовые фильтры. Я катаюсь на велосипеде, а в нашем городе, к сожалению, и без короновируса невозможно ходить без маски! А когда едешь на велосипеде на скорости, то вдыхаешь очень много всего: выхлопы, пыль! Поэтому, приходится искать выход из положения! — пояснила Лана.

Если в период самоизоляции очень хочется похвастаться новой помадой, но не получается из-за маски — возьмите пример с другой нашей читательницы.

— Шила сама, а такой дизайн выбрала для поднятия настроения у окружающих. Хорошее настроение улучшает иммунитет, — коротко рассказала НГС Елена.

С такой маской все вопросы полиции автоматически отпадут

С такой маской все вопросы полиции автоматически отпадут

Если самоизоляция не повод для рукоделия — то что же тогда? Яркий тому пример — самодельная маска сибирячки Анны, которая самостоятельно вышила надпись на своей маске.

— Маску сшила за один вечер, она с машинной вышивкой. Слоган придумался неожиданно, хотела повеселить друзей, — смеется девушка.

Фанаты «Звездных воин» оценят по достоинству

Фанаты «Звездных воин» оценят по достоинству

Самая крутая маска нашего обзора сегодня — настоящий Дарт Вейдер. В такой никакой коронавирус не страшен.

— В апреле, помимо эпидемии, началась жуткая пыль, я поняла, что без маски никак. А раз уж надо что-то на лице носить, пусть это будет красиво, подумала я. Поэтому поискала в местных магазинах, которые работали онлайн. Увидела эту (а я люблю Star Wars), заказала и ношу. У неё 5 сменных фильтров, довольно плотная, но верю, что помогает, — описала Катя Малинина.

Маска с Дартом Вейдером стоила совсем немного. Как рассказала Катя Малинина, она заказала ее в магазине за 290 рублей.

В конце марта мы поговорили с модницами, которые уже адаптировались к «масочной» моде, о реакции окружающих и спросили у экспертов, что будет с весенними коллекциями и многочисленными дизайнерами.

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