Сегодня Владимир Путин выступил с большим обращением к нации о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, новых выплатах бизнесу, соцработникам и семьям с детьми. В самом начале своей речи президент объявил о прекращении режима нерабочих дней. Указ уже подписан и опубликован на сайте Кремля. Мы публикуем его полностью.

Текст указа:



В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

