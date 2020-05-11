Предприниматели смогут получить кредит, который за них оплатит государство. Об этом на совещании с кабмином заявил 11 мая Владимир Путин.



— Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 % и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство, — отметил президент.



Речь идет о специальной кредитной программе поддержки занятости, которую должны запустить с 1 июня. Воспользоваться ей смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера поможет поддержать 7 млн рабочих мест.

