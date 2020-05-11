Вечером в понедельник, 11 мая, оперштаб Новосибирской области по коронавирусу сообщил новые данные по ситуации с заболеванием в регионе.
— На 20 часов 11 мая в Новосибирской области зарегистрирован 1171 случай заражения коронавирусной инфекцией. 338 человек выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов, скончались 15 пациентов, — сообщили в ведомстве.
Сейчас под наблюдением медиков находятся 1857 человек, а 13 465 уже сняты с наблюдения. За сутки в регионе зарегистрирован 271 пациент с ОРВИ и гриппом, 29 из них забрали в больницу.
Сегодня губернатор НСО Андрей Травников во время встречи с журналистами сообщил, что больше половины коек в больницах, которые приготовили для людей с коронавирусом, ещё свободны.