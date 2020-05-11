Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Если вы не смотрели или вам не хочется перечитывать наш онлайн, где всё очень подробно расписано, вот краткий пересказ речи президента.

Нерабочие дни кончаются с 12 мая, предприятия начинают более-менее работать, однако санитарные правила и дистанция между людьми должны сохраняться. Врачи, соцработники и семьи с детьми остро нуждаются в деньгах, поэтому первые должны получить гарантированные апрельские выплаты до 15 мая (Путин лично проверит каждый регион), вторым доплатят по 10–45 тысяч рублей (в зависимости от должности и степени ответственности), третьим тоже дадут денег. Пособие по уходу за ребенком удваивается, семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей (на каждого ребенка). Бизнесу тоже помогут: спишут налоги, кроме НДС, дадут льготные кредиты, чтобы не увольняли людей. Если персонал сохранится на 90% , кредит и проценты по нему спишет государство. Самозанятым вернут их налоги за 2019 год.