Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Если вы не смотрели или вам не хочется перечитывать наш онлайн, где всё очень подробно расписано, вот краткий пересказ речи президента.
Нерабочие дни кончаются с 12 мая, предприятия начинают более-менее работать, однако санитарные правила и дистанция между людьми должны сохраняться. Врачи, соцработники и семьи с детьми остро нуждаются в деньгах, поэтому первые должны получить гарантированные апрельские выплаты до
А самое главное: можно заниматься спортом на улице и гулять! Но, пожалуйста, очень осторожно.