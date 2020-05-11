В Октябрьском районе Новосибирска пенсионерка угрожала покончить с собой

В Новосибирске полицейские пытались помочь пенсионерке, которая стояла на окне дома по улице Кирова и грозилась покончить с собой. Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель.

— В полицию поступило сообщение, что женщина, стоя на подоконнике, кричит в форточку и говорит, что хочет [способ самоубийства запрещено указывать по требованию Роскомнадзора]. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые ведут с ней переговоры с целью недопущения происшествия, — кратко пояснили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.