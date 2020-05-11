В Октябрьском районе Новосибирска пенсионерка угрожала покончить с собой

В Новосибирске полицейские пытались помочь пенсионерке, которая стояла на окне дома по улице Кирова и грозилась покончить с собой. Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель.
— В полицию поступило сообщение, что женщина, стоя на подоконнике, кричит в форточку и говорит, что хочет [способ самоубийства запрещено указывать по требованию Роскомнадзора]. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые ведут с ней переговоры с целью недопущения происшествия, — кратко пояснили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.
В ведомстве не уточнили причину, по которой пенсионерка угрожает свести счеты с жизнью.
ОБНОВЛЕНИЕ:
— В ходе переговоров бабушку удалось успокоить. Форточку она закрыла и вернулась к себе в квартиру. В настоящее время сотрудники полиции пытаются выйти на её родственников, чтобы сообщить о её состоянии, — добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В среду, 6 мая, в Новосибирске спасатели оказали первую помощь 24-летнему мужчине, который пытался покончить с собой. Позже на место вызвали реанимацию и передали молодого человека бригаде врачей скорой помощи.