Сегодня днём, 11 мая, в Ленинском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко, 14/4, водитель седана «Мазда 6» 1989 года рождения сбил ребёнка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2010 года рождения, который с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины правого коленного сустава» был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

