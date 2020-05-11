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Ребёнка доставили в больницу

Ребёнка доставили в больницу

Сегодня днём, 11 мая, в Ленинском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко, 14/4, водитель седана «Мазда 6» 1989 года рождения сбил ребёнка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2010 года рождения, который с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины правого коленного сустава» был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Похожий случай произошёл вечером в пятницу, 10 апреля. В Железнодорожном районе Новосибирска водитель сбил мальчика, который ехал на самокате по территории одного из дворов.

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сбил ребёнкаДТП
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