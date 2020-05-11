Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.



Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.



Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно ещё потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем всё возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла.



Очень важно — сейчас обращаюсь ко всем участникам совещания — уделить внимание работе интернатов, домов престарелых. Люди, которые находятся, живут здесь, требуют особого ухода и заботы, а в силу возраста, наличия у многих из них хронических заболеваний, сейчас вдвойне уязвимы.



Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат.



Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, — 60 тысяч рублей.



Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала — 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми — 35 тысяч рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала — 10 и 15 тысяч рублей.



Далее. Вновь повторю, ситуация в регионах различна, отличается. Именно поэтому субъекты Федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним Указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка — может быть, даже и дополнять.



Отдельно остановлюсь на порядке деятельности предприятий.



Естественно, как и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости.



Кроме того, начиная с 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, а это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых.



Здесь занято значительное количество работников, и работа для них — это зарплата, благополучие семьи. И что очень важно, деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями, а значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм.



При этом у руководителей регионов с учётом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остаётся право по согласованию с Правительством Российской Федерации ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий, в том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены.



Если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле.



Что в этой связи хочу особо подчеркнуть. Вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Мы сформировали и постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей и предприятий, предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по заработным платам.



Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с Правительством это всё подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу отдельно.



Вместе с тем обращаю внимание: если руководители регионов будут вынуждены принимать решение о приостановке деятельности предприятий, которые не входят в перечень пострадавших отраслей, то они должны будут предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, занятости их сотрудников, также обязательно согласовав такие меры с федеральным Правительством.



Сейчас ответственность регионов, всех уровней власти буквально за каждый шаг исключительно велика. Это касается и реализации всех профилактических мер, и чёткой, обоснованной линии на постепенное снятие ограничений, определения режима работы конкретных предприятий.



Граждане, бизнес, все мы заинтересованы в том, чтобы экономика быстрее возвращалась в привычный, нормальный ритм. И опыт многих регионов, в том числе Москвы, где с завтрашнего дня возобновят работу все строительные и промышленные предприятия, показывает, что есть возможность обеспечить их устойчивую и в то же время безопасную деятельность, даже в сложных эпидемиологических условиях.



Но, повторю: это должны быть детально просчитанные решения глав субъектов Федерации. Опасно безрассудно забегать вперёд. Но и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой.



Прошу коллег из Правительства, из рабочей группы Госсовета продолжать оказывать необходимую помощь, экспертную поддержку регионам при реализации их планов постепенного выхода из режимов ограничений.



Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не даёт нам права на ошибку. Жду от вас предельной концентрации. Самого высокого уровня готовности для оперативного реагирования на любой сценарий развития событий.



Уважаемые коллеги!



Эпидемия, вызванные ею ограничения сильно ударили по экономике и социальной сфере. Нанесли урон благосостоянию миллионов наших граждан. Доходы у многих снизились, а непредвиденные расходы, долги только растут. Это касается и работников, занятых в самых разных отраслях, и предпринимателей, которые ведут своё небольшое дело.



С самого начала мы приняли принципиальное решение помогать, прежде всего, людям, нашим гражданам, которые нуждаются в этой поддержке. Ключевым критерием поддержки бизнеса, системообразующих предприятий также стало сохранение занятости и заработных плат, доходов сотрудников.



Вместе с тем, сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам.



Дорогие друзья! Я попрошу сейчас особого внимания тех людей, которых предлагаемые меры поддержки и будут напрямую затрагивать. Все должны знать свои права, а органы власти их, безусловно, обеспечить.



Итак. Прежде всего, речь идёт о семьях с детьми. Забот у них хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более если кто-то из родителей, а ещё хуже оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению.



Как вы знаете, уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5000 рублей в месяц на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Эти деньги семья будет получать три месяца — с апреля по июнь.



Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев.



Далее. Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи — ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно, сделать это раньше: не с 1 июля, как предусматривали в своё время, а с 1 июня.



Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в Послании, с начала текущего года. Таким образом семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем (подчеркиваю: в среднем) это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысяч рублей на одного ребёнка в месяц.



Однако полагаю, что сегодня этого недостаточно. В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей.



В этой связи первое. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать.



Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть, до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка.



В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет.



И, наконец, ещё одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста.



И хочу подчеркнуть. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны поучить все, кто в ней нуждается.



Повторю: каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи — сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 000 рублей на каждого ребёнка начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года.



В общей сложности с учётом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей, от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства. Особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми.



Уважаемые коллеги!



Вы знаете, что практически каждую неделю с участием бизнеса мы проводим совещания по поддержке и развитию ключевых отраслей экономики. Такую практику выработки адресных решений, донастройки уже принятых мер в ближайшее время обязательно продолжим. Рассмотрим ситуацию в сельском хозяйстве, лёгкой промышленности, в сфере связи и IT-индустрии.



Но вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 миллиона 400 тысяч. Это в два раза выше уровня начала апреля.



Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. Прошу Правительство подготовить такие решения. Обсудим их на отдельном совещании до конца мая.



Сразу скажу: наша главная задача — максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение. Ведь квалифицированные кадры, так же, как и созидательная энергия самих предпринимателей, — это капитал развития страны. И нам его необходимо сберечь.



Поэтому уже принятые меры поддержки экономики в первую очередь, направленные на обеспечение устойчивости работы предприятий, нужно, безусловно, исполнять. Нужно сделать так, чтобы сохранялись рабочие места, коллективы, инфраструктура и потенциал бизнеса, чтобы именно сейчас критически не снижалась занятость, и предприниматели могли достаточно быстро восстановить своим коллективы, нарастить, нормализовать экономическую жизнь в целом.



Напомню, что для предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших сферах, а также для социально ориентированных НКО мы предусмотрели прямую государственную субсидию на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май. Базовое, ключевое условие получения такой поддержки — сохранение штатной численности на уровне не менее 90 процентов на 1 апреля. Такая мера потенциально рассчитана на поддержку четырёх миллионов работников.



Вместе с тем, бизнесу необходимо понимание перспективы, надо увидеть горизонт развития ситуации, чтобы компании могли принимать решения с большим, как я только что сказал, горизонтом планирования, а не на ближайшие месяц или два.



В этой связи ещё ряд новых мер.



Первое. Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест.



Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.



Важно, что кредит будет доступным для предприятий, а банки заинтересованы работать по такой программе. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной — 2 процента. Всё, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией.



И главное если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 процентов и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмёт на себя государство.



Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.



Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита. Напомню, что этот инструмент поддержки занятости у нас также уже работает.



Но при всей свободе манёвра для предприятий и организаций поручаю Правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа: предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат. Должны быть исключены, полностью исключены и разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых «бумажных» рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ. Прошу за этим строго следить.



И конечно, помимо кредита, предприятия должны будут софинансировать выплату зарплат за счёт собственных средств.



Что хочу здесь подчеркнуть: мы поддерживали и будет поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников.



Второе. Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно.



Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО.



Вновь подчеркну: в данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года: за апрель, май, июнь — за те месяцы, когда бизнес оказался и будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.



Третье. В прошлом году, в четырёх регионах страны — в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях — самозанятые граждане, а это люди, которые, в том числе, оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее, получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой серой зоны и платить налог в размере четырёх или шести процентов от дохода. Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тысяч человек.



Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме.



В этой же связи четвёртое. Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах. И число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.



Пятое. Сейчас необходимо снизить фискальное бремя и на индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях. Предлагаю в этом году предоставить им налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов, тем самым также дополнительно поддержать их в этот сложный период.



И, наконец, шестое. Практически во всех субъектах Федерации созданы и достаточно успешно работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.



Предлагаю, не откладывая провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 миллиардов рублей. Эти средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на предстоящие годы. Считаю, что этот финансовый ресурс должен сработать уже сейчас, в 2020 году.



Уважаемые коллеги!



Очевидно, что налаживать, отстраивать нормальную деловую жизнь, работу предприятий придётся шаг за шагом. Решая при этом стратегические задачи. Отвечая на вызовы новой реальности, которая формируется сейчас в мире, когда жёсткую встряску испытывают глобальные рынки, система мировой торговли, нарастают темпы технологической гонки.



Поэтому дал поручение Правительству приступить к разработке общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан, долгосрочному развитию экономики.



Сразу хочу подчеркнуть задача такого плана не только в том, чтобы просто наладить ритм деловой жизни, а заметно, ощутимо продвинуться в достижении национальных целей развития, обеспечить восстановление экономики с новым качеством, за счёт кардинального улучшения делового климата, условий для работы бизнеса, глубоких структурных изменений, создания эффективных, высокотехнологичных рабочих мест во всех отраслях, запуска масштабных инвестиционных проектов, проектов инфраструктурного и пространственного развития страны.



Конечно, такие задачи потребуют и значительных финансовых ресурсов, повышения доступности кредита для реального сектора. Банк России уже провёл снижение ключевой ставки и объявил о своей готовности к дальнейшим действиям в этом направлении. Рассчитываю, что все эти решения поддержат спрос в экономике во втором полугодии, дадут дополнительный ресурс предприятиям, что в конечном итоге будет способствовать более быстрому восстановлению занятости.



Что вновь хотел бы подчеркнуть особо. Мы принимаем сложные решения в сложный период. И, безусловно, важно их своевременно и профессионально подготовить. Но ещё важнее довести до конца, добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди, предприятия. Обращаю внимание всех коллег: уважаемые друзья, вы несёте за это персональную ответственность. Повторю: поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдёт до каждого, кому она предназначена.



В этой связи напомню, что ещё 8 апреля, то есть больше месяца назад, предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.



Однако, по имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах Федерации, а получили их, что называется, на руки 56 000 человек. А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты.



Все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю главам субъектов Федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая (сегодня — 11-е) все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты, а Правительство, Минздрав — обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг.



Прошу иметь в виду, дорогие друзья. Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России.



Ещё один важнейший вопрос, который буду держать на контроле. 6 мая был подписан Указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам. По аналогии с личным составом Вооруженных Сил России. Страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией. Это принципиально.



В целом прошу рабочую группу Совета по стратегическому планированию и национальным проектам совместно с Общероссийским народным фронтом рассмотреть ход исполнения этих и других ключевых поручений по поддержке граждан и экономики и представить мне исчерпывающий доклад. Такой контроль в дальнейшем будем проводить регулярно.



Теперь, дорогие друзья, хотел бы обратиться ко всем гражданам России.



Уважаемые друзья!



Мы начинаем постепенно, очень аккуратно, осторожно, но выходить из режима ограничений. Завершается период нерабочих дней, который был объявлен по всей стране.



Да, для ряда территорий, их отдельных предприятий ограничения пока сохраняются. Уверен, вы хорошо знаете ситуацию в своём регионе и в этом случае отнесётесь к таким решениям с пониманием.



При этом прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, индивидуально заниматься спортом, делать это, конечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса.



Дорогие друзья! Будьте предельно осторожны. Сохраняйте, пожалуйста, сохраняйте и даже усиливайте сейчас своё внимание к личным мерам предупреждения заражения.



Я, как говорится, понимаю и уже упоминал, говорил об этом раньше, что подчас сил нет больше терпеть все эти ограничения. Но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность — намного хуже.



Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей и вместе здесь уже многого добились, многое сделали и многое одолели. И от каждого из нас зависит, чтобы всё больше регионов России возвращались к нормальной, привычной жизни.

