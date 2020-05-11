Владимир Путин сегодня во время обращения к россиянам заявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Он заявил, что самоизоляция помогла затормозить развитие эпидемии.

— Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений, — заявил президент.

Еще несколько недель назад ожидалось, что пик заболеваемости придется примерно на середину мая, однако на днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что подъем заболеваемости коронавирусом продолжается. По словам министра, успокаиваться и говорить, что заболеваемость пошла на спад, пока нельзя. Хорошая новость в том, что во многих муниципальных образованиях уже нет необходимости в дополнительных койках. Владимир Путин также подчеркнул, что мировой опыт показал, что главной проблемой стала невозможность вовремя оказать помощь. Россия, по словам президента, смогла подготовиться к росту заболеваемости.

