11 мая Андрей Травников заявил о продлении режима самоизоляции, хотя и заметил, что правительство принимает меры по послаблению режима. Например, в области (но за пределами Новосибирска) разрешили открыться продовольственным рынкам, всем жителям области разрешили посещать кладбища, а также гулять не больше чем по двое и заниматься спортом, соблюдая дистанцию.

Публикуем все три документа, которые описывают изменения в жизни жителей Новосибирской области до 31 мая.

В частности, губернатор обновил перечень организаций, которым разрешили работать во время пандемии.