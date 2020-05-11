11 мая Андрей Травников заявил о продлении режима самоизоляции, хотя и заметил, что правительство принимает меры по послаблению режима. Например, в области (но за пределами Новосибирска) разрешили открыться продовольственным рынкам, всем жителям области разрешили посещать кладбища, а также гулять не больше чем по двое и заниматься спортом, соблюдая дистанцию.
Публикуем все три документа, которые описывают изменения в жизни жителей Новосибирской области до 31 мая.
В частности, губернатор обновил перечень организаций, которым разрешили работать во время пандемии.
В перечень видов бизнеса, которые не требуют обязательной приостановки деятельности во время пандемии, добавили еще два.
Жителям области придется носить маски в транспорте и на остановках, масочный режим также должен быть введен на всех работающих предприятиях.
Андрей Травников в своем заявлении также отметил, что в области пока более чем достаточно коек для размещения больных коронавирусом: по его данным, 62% из них сегодня свободны.