С 11 по 15 мая в городе будет аномальная жара, а температура будет держаться на отметке +30 градусов и выше, предупреждает МЧС со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

— Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибель людей на водных объектах (источник ЧС — аномально жаркая погода), — предупредили в ведомстве.

Самой опасной может стать угроза пожаров, так что в МЧС напоминают о необходимости осторожного обращения с огнем: нельзя разводить костры в лесу и оставлять их непотушенными. Обо всех происшествиях нужно сообщать по телефонам 101, 112 и в муниципальную аварийно-спасательную службу по телефону 051.