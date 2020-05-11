11 мая понедельник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 1/10
usd 73.87
eur 80.00
Срочно Спецобращение Путина: вопрос о продлении карантина

Все новости

Все новости
Аномальная жара продержится в городе до конца недели

Аномальная жара продержится в городе до конца недели

С 11 по 15 мая в городе будет аномальная жара, а температура будет держаться на отметке +30 градусов и выше, предупреждает МЧС со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

— Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибель людей на водных объектах (источник ЧС — аномально жаркая погода), — предупредили в ведомстве.

Самой опасной может стать угроза пожаров, так что в МЧС напоминают о необходимости осторожного обращения с огнем: нельзя разводить костры в лесу и оставлять их непотушенными. Обо всех происшествиях нужно сообщать по телефонам 101, 112 и в муниципальную аварийно-спасательную службу по телефону 051.

Аномальное тепло пришло в Новосибирск 10 мая — горожане сразу ринулись на пляжи, несмотря на режим самоизоляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аномальная погода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!