Владимир Путин сегодня обратится к нации

Владимир Путин сегодня во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля. Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки как граждан, так и экономики страны.

Сегодня же состоится совещание президента по ситуации с распространением коронавируса в России. Владимир Путин обсудит с оперштабом возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следить за выступлением можно будет в нашей онлайн-трансляции.