С 12 мая в Новосибирской области откроются продовольственные рынки (за исключением Новосибирска) и кладбища. А вот школьники и студенты будут учиться дома до конца нынешнего учебного года. Рассказываем, что еще разрешил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Режим самоизоляции, как мы уже писали ранее, продлили бессрочно (официальная формулировка: «на период действия режима повышенной готовности» — то есть до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не улучшится).
Что откроется
— В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора разрешается занятие физкультурой и спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер соцдист. Разрешаются прогулки на улице без посещения общественных мест, детских площадок в количестве двух человек или членов семей, которые проживают по одному адресу, — сказал губернатор.
Всем рынкам в НСО разрешили работать, кроме тех, которые находятся в Новосибирске. В ближайшее время специалисты проверят, как там соблюдаются санитарные нормы.
— Также разрешается посещение кладбищ на всей территории Новосибирской области. Но хотелось бы напомнить, что масочный режим при посещении торговых точек, общественных мест, зданий органов власти и при использовании услуг общественного транспорта, в том числе такси, продолжается, — добавил губернатор.
Как будут учиться школьники и студенты, откроются ли детские сады
— Принято решение о продлении режима дистанционного обучения в общеобразовательных школах и средних профессиональных образовательных организациях до окончания учебного года 2019–2020, — сообщил Андрей Травников.
При этом детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.
О чём ещё говорил глава НСО во время брифинга, читайте в расшифровке разговора с журналистами.
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