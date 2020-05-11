С 12 мая в Новосибирской области откроются продовольственные рынки (за исключением Новосибирска) и кладбища. А вот школьники и студенты будут учиться дома до конца нынешнего учебного года. Рассказываем, что еще разрешил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Режим самоизоляции, как мы уже писали ранее, продлили бессрочно (официальная формулировка: «на период действия режима повышенной готовности» — то есть до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не улучшится).

Что откроется

— В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора разрешается занятие физкультурой и спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер соцдист. Разрешаются прогулки на улице без посещения общественных мест, детских площадок в количестве двух человек или членов семей, которые проживают по одному адресу, — сказал губернатор.