В Новосибирске нашлась дача в аренду за 300 тысяч рублей. Высокие цены в этом сезоне подогревает режим самоизоляции из-за коронавируса. Мы выбрали самые необычные и дорогие предложения в аренду на N1.RU.

Дача с личным песочным пляжем и причалом для катера за 300 тысяч

Новосибирцы выставили в аренду дачу с личным песчаным пляжем, пирсом и парковкой для катера на берегу реки Бердь. Как описывается в объявлении на сайте N1.RU, она находится недалеко от Бердска и стоит 60 тысяч рублей в месяц.

— Шикарное место для отдыха с панорамным видом на реку, цветы, газоны, большая теплица, ягоды, пара грядок для посадок, виноград. Своя скважина, баня, летняя душевая, в доме отличная печь (дровяная) для обогрева в холодные дни. Умывальник с электро-подогревом воды и туалет — на участке возле дома. Рыбалка с собственного берега и пирса! Можно сделать свои посадки в теплицу и на грядки, а осенью соберете свой урожай, — говорится в объявлении.