В Новосибирске нашлась дача в аренду за 300 тысяч рублей. Высокие цены в этом сезоне подогревает режим самоизоляции из-за коронавируса. Мы выбрали самые необычные и дорогие предложения в аренду на N1.RU.
Дача с личным песочным пляжем и причалом для катера за 300 тысяч
Новосибирцы выставили в аренду дачу с личным песчаным пляжем, пирсом и парковкой для катера на берегу реки Бердь. Как описывается в объявлении на сайте N1.RU, она находится недалеко от Бердска и стоит 60 тысяч рублей в месяц.
— Шикарное место для отдыха с панорамным видом на реку, цветы, газоны, большая теплица, ягоды, пара грядок для посадок, виноград. Своя скважина, баня, летняя душевая, в доме отличная печь (дровяная) для обогрева в холодные дни. Умывальник с электро-подогревом воды и туалет — на участке возле дома. Рыбалка с собственного берега и пирса! Можно сделать свои посадки в теплицу и на грядки, а осенью соберете свой урожай, — говорится в объявлении.
Стоимость дачи за весь сезон оценили в 300 000 рублей — оплата сразу за сезон.
— Обязателен депозит 60 000 руб, который возвращаются вам в конце сезона. Берег и пляж огорожены. Дом под охраной, — добавили в объявлении.
Дом в винограде за 50 тысяч
Ещё одна необычная дача появилась на N1.RU 9 мая, но уже ушла в архив. Новосибирцы сдавали дом, полностью увитый виноградом, за 50 тысяч рублей в месяц.
— Сдам в аренду дачу. Нижняя Ельцовка, на лето. Удобный асфальтированный подъезд, дом из бруса, с мебелью. Душ, благоустроенный туалет, холодильник, электроплита. Хорошая баня, сауна. Участок 7 соток, хвойные деревья: кедры, сосны, ели; большой газон, спортивный газон. Дача пригодна для комфортного отдыха с детьми, — описывается в объявлении.
Чтобы люди лучше представили дачу, собственник опубликовал видео.
Дача в аренду в Нижней Ельцовке
В апреле новосибирцы массово устремились на дачи — их поиск на карте вырос в три раза. Ранее аналитики портала N1.RU зафиксировали небывалый рост спроса на дачи в аренде — он вырос на 105%. НГС публиковал подборку самых крутых дач, в которых можно с комфортом самоизолироваться во время пандемии — губернатор разрешил уехать из города на время карантина.